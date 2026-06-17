Κονγκό: Χωρίς τον εμβληματικό φίλαθλό της «Λουμούμπα» κόντρα στην Πορτογαλία

Δίχως τον εμβληματικό της φίλαθλο, Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα, γνωστό ως «Λουμούμπα» θα αγωνιστεί η ΛΔ του Κονγκό στην πρεμιέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, απέναντι στην Πορτογαλία (17/6, 22:00).

Η παρουσία του στις ΗΠΑ δημιούργησε ακόμη και κρατική υπόθεση, σε σημείο που ο πρόεδρος Φέλιξ Τσισεκέντι παρενέβη άμεσα για να επιτρέψει την ένταξή του στην επίσημη αντιπροσωπεία, όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα «O'Jogo».

Ο διάσημος οπαδός, του οποίου η φιγούρα μιμείται το άγαλμα του Πατρίς Λουμούμπα στην Κινσάσα - του πρώτου πρωθυπουργού του ανεξάρτητου Κονγκό το 1960 και συμβόλου του αφρικανικού αντιαποικιακού αγώνα που δολοφονήθηκε το 1961 - υποβλήθηκε σε μια περίπλοκη διαδικασία έγκρισης και ταξιδιού, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από υγειονομικούς περιορισμούς λόγω της επιδημίας Έμπολα. Το αποτέλεσμα ήταν η καθυστερημένη ένταξή του στην αποστολή, η οποία θα τον εμποδίσει να παραστεί στον εναρκτήριο αγώνα στο Χιούστον.

Αυτό που διακρίνει τον «Λουμούμπα» από οποιονδήποτε άλλο οπαδό είναι ο τρόπος που βιώνει το ποδόσφαιρο. Για 90 λεπτά, παραμένει ακίνητος, πάνω σε ένα βάθρο, με το δεξί του χέρι σηκωμένο και το βλέμμα του στραμμένο, αναπαράγοντας τη στάση του εμβληματικού αγάλματος του Λουμούμπα. Δεν τραγουδάει, δεν αντιδρά στα γκολ, δεν διαμαρτύρεται και δεν πανηγυρίζει. Μια απόλυτη σιωπή που έχει γίνει το σήμα κατατεθέν του. Στην πράξη, είναι μια συμβολική παράσταση που ο ίδιος περιγράφει ως συναισθηματική συμβολή στην ομάδα.

«Στέκομαι ακίνητος επειδή πιστεύω ότι δίνει δύναμη στην ομάδα», εξήγησε σε προηγούμενες συνεντεύξεις.

Η διάσταση του φαινομένου έχει ξεπεράσει τα όρια του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες και τα μέλη της ομοσπονδίας φέρονται να υπερασπίστηκαν την παρουσία του στην ομάδα, θεωρώντας τον σύμβολο εθνικής ταυτότητας και ανθεκτικότητας, κερδίζοντας ακόμη μεγαλύτερη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης όταν η ίδια η κυβέρνηση της ΛΔ του Κονγκό υποστήριξε την ένταξή του. Μπορεί να χάσει την πρεμιέρα, αλλά αναμένεται να παρακολουθήσει τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης των ομίλων εναντίον της Κολομβίας και του Ουζμπεκιστάν, καθώς και τυχόν αγώνες νοκ άουτ.

Η ΛΔ του Κονγκό έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αφού χρειάστηκε να περάσει και από την διαδικασία των playoffs της FIFA, έχοντας αποκλείσει τους αφρικανικούς γίγαντες Καμερούν και Νιγηρία στα playoffs της CAF μετά από μια δεύτερη θέση στον 2ο όμιλο των προκριματικών πίσω από τη Σενεγάλη.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€