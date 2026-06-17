Συνελήφθη 16χρονος για εκβίαση συνομηλίκου στο Πόρτο Ράφτη - Άρπαξε κοσμήματα 10.000 ευρώ

Στη σύλληψη 16χρονου για εκβίαση κατά συναυτουργία προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, φέρεται να εξανάγκαζε κατά τον περασμένο Μάιο έναν 14χρονο, με απειλές σωματικής βίας, να τους παραδίδει, τμηματικά, χρυσά κοσμήματα της μητέρας του. Τα κοσμήματα διοχετεύονταν σε ανταλλακτήριο χρυσού με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος των δραστών. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων εκτιμάται σε περίπου 10.000 ευρώ.

Ο 16χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου στο Πόρτο Ράφτη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: cnn.gr