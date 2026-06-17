Η Μπαδόσα άφησε εκτός την Γκοφ! (vids)

Μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Κόκο Γκοφ σημείωσε η Πάουλα Μπαδόσα στο Βερολίνο και πήρε το εισιτήριο για τον πρώτο της φετινό προημιτελικό.

Η 28χρονη Ισπανίδα, No.142 στον κόσμο, επικράτησε της 22χρονης Αμερικανίδας (Νο.7) με 1-6, 6-3, 6-2 και πέτυχε την πρώτη νίκη μετά τον περασμένο Απρίλιο στο Τσάρλστον.

Από τότε είχε ένα σερί πέντε ηττών και γι' αυτό ήταν και συναισθηματικά φορτισμένη μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Δεν ξεχνάει, άλλωστε, ότι πέρυσι τραυματίστηκε σε αυτό το τουρνουά και στη συνέχεια δεν μπορούσε να αγωνιστεί σταθερά.

Η Μπαδόσα θα παίξει στα προημιτελικά με την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.4), που άφησε εκτός με 6-2, 6-4 την Κατερίνα Σινιάκοβα.

Δυνατά η Σαμπαλένκα

Στο μεταξύ, με το δεξί μπήκε στη διοργάνωση (WTA 500) η Αρίνα Σαμπαλένκα, που πέτυχε αρκετά άνετη νίκη σε βάρος της Εκατερίνα Αλεξαντρόβα ( με 6-4, 6-4.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο θα παίξει στα προημιτελικά με την 20χρονη Νίκολα Μπαρτούνκοβα (Νο.62), που απέκλεισε με 6-1, 6-4 την Ελίζ Μέρτενς (Νο.24).