Μαφέο: «Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι»

Ο Πάμπλο Μαφέο έφτασε στην χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός μπακ:

Για το αν ήταν εύκολη η απόφαση να πει ναι στον Ολυμπιακό:

“Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καταρχάς, ήταν πολύ εύκολη απόφαση. Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι, έρχομαι με πολύ όρεξη, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και ελπίζω να καταφέρω πολλά πράγματα”.

Για το πώς του φαίνεται που τελικά ολοκληρώθηκε αυτή η μετακίνηση ενώ το όνομά του ακούγεται τα τελευταία τρία χρόνια στα μεταγραφικά των ερυθρόλευκων:

“Είχα πάρα πολύ όρεξη να έρθω, ήμουν σε διαρκή επαφή με την ομάδα και κατά τη διάρκεια των διακοπών μου και έχω έρθει με πάρα πολύ όρεξη να γνωρίσω την πόλη, να γνωρίσω το κλαμπ, τους συμπαίκτες μου και να ξεκινήσω προετοιμασία μαζί τους”.

Για το τι περιμένει από τον κόσμο του Ολυμπιακού:

“Έχω δει μέσω ίντερνετ. Πλέον, αυτά μπορείς να τα δεις εύκολα και έχω δει και κάποιους αγώνες όταν ήμουν στην Ισπανία, έχω δει την ατμόσφαιρα. Και εγώ ο ίδιος είμαι πάρα πολύ θερμός, έχω πολύ πάθος και ελπίζω να το δείξω και στον αγωνιστικό χώρο”.