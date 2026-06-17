Κολοβέρος: «Είμαι τυχερός που είμαι ακόμα νέος και ζω την “αναγέννηση” του ελληνικού μπάσκετ»

Ο νέος γκαρντ του Πανιωνίου, Ιωσήφ Κολοβέρος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για την νέα πρόκληση στην καριέρα του με τη φανέλα του «Ιστορικού».

Αναλυτικά είπε:

Για την απόφασή του να πάει στον Πανιώνιο: «Μίλησα με τους ανθρώπους της ομάδας, τον κύριο Χουγκάζ και τον προπονητή, τον κύριο Καραγιάννη, οι οποίοι μού εξήγησαν το πλάνο για τη φετινή χρονιά και τον στόχο να βρεθούμε του χρόνου στη GBL. Μου άρεσαν αυτά που άκουσα και συμφωνήσαμε πολύ γρήγορα».

Για το αν είναι έτοιμος να έχει έναν πιο πρωταγωνιστικό-ηγετικό ρόλο: «Εννοείται. Παρ’ όλο που στην πρώτη κατηγορία η κάθε ομάδα έχει και ξένους στα γκαρντ, αν εξαιρέσουμε ίσως φέτος για ένα διάστημα, θεωρώ και τις άλλες χρονιές είχα σημαντικό ρόλο στην ομάδα που αγωνιζόμουν. Οπότε, ουσιαστικά, δε θεωρώ ότι θα είναι κάτι καινούριο ή πρωτόγνωρο για ‘μένα. Πιστεύω ότι και σαν προσωπικότητα μού αρέσει να έχω έναν τέτοιο ρόλο και μακάρι να το αντιπροσωπεύσω όσο το δυνατόν περισσότερο».

Για τις σκέψεις του σχετικά με την επόμενη χρονιά: «Θεωρώ θα έχουμε μια εξαιρετική χρονιά. Θα συνεργαστούμε με τον κόουτς και τα παιδιά όσο καλύτερα γίνεται και σε κάθε παιχνίδι θα δίνουμε το 100%. Από ‘κει και πέρα, θεωρώ θα είναι καλή και η σχέση με τον κόσμο του Πανιωνίου».

Για τον στόχο που έχει θέσει ο Πανιώνιος για τη νέα χρονιά: «Τις προάλλες έδωσαν και μια Συνέντευξη Τύπου οι πρόεδροι και θεωρώ ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η άνοδος. Απ’ όσο μαθαίνω, γίνονται κινήσεις, με παίκτες που έχουν ως στόχο να ανέβει η ομάδα από την πρώτη χρονιά στη GBL. Είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός πως πέραν από ποιοτικό ρόστερ, σχεδιάζεται και ένα ρόστερ που θα έχει χημεία».

Για την πιθανότητα επιστροφής της ομάδας στο «Αρτάκης»: «Δεν ξέρω πότε θα φτιαχτεί. Εγώ, σκεφτείτε, όταν είχα πρωτοξεκινήσει το μπάσκετ, πήγαινα και έβλεπα στο “Αρτάκης” τον Πανιώνιο με τον πατέρα μου. Μακάρι να επιστρέψει η ομάδα στο γήπεδο αυτό».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Ο καθένας θέτει στόχους και κάνει όνειρα να παίξει όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Εγώ κοιτάω το πιο άμεσο μέλλον, χρονιά με τη χρονιά. Τουλάχιστον για τη σεζόν που μας έρχεται να έχουμε υγεία και να καταφέρουμε ν’ ανεβάσουμε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Από ‘κει και πέρα, ο καθένας προσπαθεί να βελτιώνεται όσο περισσότερο μπορεί».

Για την αντίδρασή του όταν είδε τη φετινή σεζόν τον Πανιώνιο να υποβιβάζεται: «Ήμουν έκπληκτος, διότι όταν ξεκινούσε η χρονιά, τον περσινό Αύγουστο, οι κινήσεις που είχαν γίνει, καθώς και το μπάτζετ, έδειχναν ότι ο Πανιώνιος θα είναι ψηλά στη βαθμολογία. Κάποιες ατυχίες και κάποιες λάθος επιλογές συνέβαλαν στο να μη συμβεί αυτό. Κακές χρονιές συμβαίνουν στον αθλητισμό και μπορεί να τύχει στην κάθε ομάδα. Έτυχε τώρα την τελευταία αγωνιστική, έτσι όπως ήρθαν τα αποτελέσματα όλων των παιχνιδιών, με τις ισοβαθμίες και όλα αυτά, να βρεθεί στην τελευταία θέση ο Πανιώνιος. Εγώ ήμουν στον Κολοσσό. Αν δεν είχαμε πάρει το “διπλό” με τον Παναθηναϊκό μπορεί να ήμασταν εμείς σε αυτήν τη θέση. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά, από τότε που παίζω μπάσκετ, που δεν υπήρχε μια ομάδα πιο αδύναμη που να φαίνεται ότι θα υποβιβαστεί, έστω και στις τελευταίες αγωνιστικές. Φέτος πραγματικά μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν αμφίρροπο».

Για το γεγονός πως το ελληνικό μπάσκετ αναβαθμίζεται και το πώς βλέπει αυτήν την εξέλιξη: «Το θεωρώ κάτι πολύ όμορφο. Είμαι τυχερός που είμαι ακόμα νέος και ξεκινάει να “χτίζεται” πάλι το ελληνικό μπάσκετ στο κορυφαίο επίπεδο. Το πρωτάθλημα θα γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό, δε θα είναι πλέον μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο κορυφαίο επίπεδο».