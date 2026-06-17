Σοκ στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής της Μπρεστ!

Ο Ερίκ Ρουά άφησε την τελευταία του πνοή στα 58 του χρόνια και βύθισε στο πένθος το γαλλικό ποδόσφαιρο.

Τραγική είδηση από τη Γαλλία, όπου την τελευταία του πνοή άφησε ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και το γαλλικό ποδόσφαιρο.

Ο εκλιπών έκανε μεγάλη καριέρα βς ποδοσφαιριστής της Νις, της Λιόν και της Μαρσέιγ, ενώ αγωνίστηκε και εκτός συνόρων σε Σάντερλαντ και Ράγιο Βαγεκάνο.

Την τελευταία τριετία κάθισε στον πάγκο της Μπρεστ, την οποία έβγαλε ακόμα και στο Champions League, ενώ φέτος η ομάδα του τερμάτισε στην 12η θέση.

Ο Ρουά έφυγε στα 58 του χρόνια, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του, σε μία σοκαριστική είδηση που έχει σκορπίσει θλίψη σε όλη τη Γαλλία.