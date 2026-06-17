Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση της σεζόν, υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ (vid)

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν, υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, διατάσεις και είχε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και την ανάπτυξη. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι συμμετείχαν οι Λάβδας, Γείτονας, Μπινιάρης και Νεμπής της Ακαδημίας.

Οι Ίνγκασον, Μπόκος, Κυριόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν έκαναν ατομικό, ο Ντέσερς ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα και οι Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα απουσίαζαν, όπως και ο Τσιριβέγια που έχει άδεια λόγω του γάμου του.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης» με τους Πράσινους να μπαίνουν σταδιακά στη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του Δανού προπονητή.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και διατάσεις, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να προετοιμαστούν για το κυρίως μέρος της προπόνησης. Στη συνέχεια, το τεχνικό επιτελείο έδωσε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας ζητώντας ένταση, υψηλό ρυθμό και σωστές αποστάσεις.

Ακολούθησε άσκηση τύπου rondo, με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας σε πολύ μικρό χώρο. Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης, το βάρος έπεσε εκ νέου στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία της μπάλας. Οι Πράσινοι δούλεψαν εντατικά σε μία άσκηση,της οποίας στόχος ήταν η γρήγορη μεταφορά της μπάλας, η σωστή λήψη αποφάσεων υπό πίεση και η διατήρηση της κατοχής μέσα από συνεχείς συνεργασίες και κινήσεις.

Επιπρόσθετα, στην προετοιμασία συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας μας, Λάβδας, Γείτονας, Μπινιάρης και Νεμπής, με τον τελευταίο σήμερα να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα.

Τέλος, ατομικό έκαναν οι Κυριόπουλος, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον και Μπόκος, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσερς.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Τεττέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, αλλά και με ειδική άδεια οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Απουσίαζε με ειδική άδεια λόγω του γάμου του ο Τσιριβέγια».