Agent... 002: Ο Κριστιάνο δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα στην πρεμιέρα!

Ο Πορτογάλος σταρ δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει στην πρεμιέρα του στο Mundial και έγινε θέμα συζήτησης παγκοσμίως.

Για την ακρίβεια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να κάνει μόλις δύο σουτ και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Πορτογαλία, με την ισοπαλία 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περιπλέκοντας την κατάσταση στο Group Κ.

"Cristiano Ronaldo against Congo



❌ 0 shots on target

❌ 0 dribbles attempted

❌ 0 fouls suffered

❌ 0 defensive contributions



2 duels contested and 1 lost

24 balls touched



3 forward passes completed

16 backward passes out of 21 attempted." pic.twitter.com/x2VZMPFHoh — Clarity (@Chi_lady_89) June 17, 2026



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