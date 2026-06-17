Τέλος ο Σο από τη Βιλερμπάν

Η ομάδα της Γαλλίας, που έχει υψηλές βλέψεις τη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα, θέλοντας να ανεβάσει το μπάτζετ της στα 30+ εκατομμύρια, ανακοίνωσε την αποχώρηση ενός παίκτη που δεν ήταν στα πλάνα της ούτε τη φετινή σεζόν.
Ο λόγος για τον Αμαντού Σο (28χρ., 2,05μ.), ο οποίος τη φετινή αγωνιστική χρονιά αγωνίστηκε δανεικός στη γερμανική Τσέμνιτζ, όπου είχε 12,9 πόντους και 6,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 27 αγώνων, ενώ στο τέλος της σεζόν έπαιξε σε τρία ματς playoffs με τη Βιλερμπάν, όπου είχε 8,7 πόντους και 3,7 ριμπάουντ.
Merci Amadou 🤝— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 17, 2026
L'ensemble du club remercie Amadou Sow pour son passage au sein du club au cours de cette saison 2025-2026.
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière ainsi que beaucoup de réussite dans ses futurs défis. pic.twitter.com/ABWDZBaUnN