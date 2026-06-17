Τέλος ο Σο από τη Βιλερμπάν

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Αμαντού Σο και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Η ομάδα της Γαλλίας, που έχει υψηλές βλέψεις τη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα, θέλοντας να ανεβάσει το μπάτζετ της στα 30+ εκατομμύρια, ανακοίνωσε την αποχώρηση ενός παίκτη που δεν ήταν στα πλάνα της ούτε τη φετινή σεζόν.

Ο λόγος για τον Αμαντού Σο (28χρ., 2,05μ.), ο οποίος τη φετινή αγωνιστική χρονιά αγωνίστηκε δανεικός στη γερμανική Τσέμνιτζ, όπου είχε 12,9 πόντους και 6,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 27 αγώνων, ενώ στο τέλος της σεζόν έπαιξε σε τρία ματς playoffs με τη Βιλερμπάν, όπου είχε 8,7 πόντους και 3,7 ριμπάουντ.