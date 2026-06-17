Πήρε τον Ρέινολντς στην Τόφας ο Καντσελιέρι

Την προσθήκη του Σαβάρ Ρέινολντς ανακοίνωσε η Τόφας, με τον Αμερικανό γκαρντ να συναντά ξανά τον πρώην προπονητή του στον ΠΑΟΚ, Μάσιμο Καντσιλιέρι.

Η Τόφας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σαβάρ Ρέινολντς. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι επιλογή του Μάσιμο Καντσελιέρι που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τουρκικής ομάδας. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στον ΠΑΟΚ την περίοδο 2024/25.

Ο Σαβάρ Ρέινολντς μετά τον ΠΑΟΚ έπαιξε στους Λόντον Λάιονς με τους οποίους κατέκτησε το εγχώριο πρωτάθημα. Να ησημειώσουμε ότι ο Καντσελιέρι έχει ήδη πάρει στην Τόφας και τον πρώην παίκτη του Άρη, Μπράις Τζόουνς.