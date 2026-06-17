Πήρε τον Ρέινολντς στην Τόφας ο Καντσελιέρι

Η Τόφας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σαβάρ Ρέινολντς. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι επιλογή του Μάσιμο Καντσελιέρι που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τουρκικής ομάδας. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στον ΠΑΟΚ την περίοδο 2024/25.
Ο Σαβάρ Ρέινολντς μετά τον ΠΑΟΚ έπαιξε στους Λόντον Λάιονς με τους οποίους κατέκτησε το εγχώριο πρωτάθημα. Να ησημειώσουμε ότι ο Καντσελιέρι έχει ήδη πάρει στην Τόφας και τον πρώην παίκτη του Άρη, Μπράις Τζόουνς.
✍️ Birleşik Amerikalı guard 𝗦𝗵𝗮𝘃𝗮𝗿 𝗥𝗲𝘆𝗻𝗼𝗹𝗱𝘀 𝗝𝗿. ile anlaşma sağladık l Ailemize hoş geldin @Shavarr33 🔥 #WelcometoFamily #WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere— TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) June 17, 2026
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