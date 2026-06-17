Πόλεμος Δούκα – Διαμαντοπούλου για το κόμμα Τσίπρα: «Τα εύσημα στη ΝΔ, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ»

Ολομέτωπη επίθεση στην Άννα Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε το μέλος του ΠΑΣΟΚ και δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στα social media τόνισε πως τα «εύσημα που έδωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στη ΝΔ για τα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ».

Μάλιστα όπως ανέφερε «μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».

Η ανάρτηση έχει ως εξής: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.



Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026

Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».

Νωρίτερα η Άννα Διαμαντοπούλου είχε αναφερθεί στην πρόταση Δούκα για συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για «γελοία προσέγγιση».

«Αυτό το θέμα, το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Οpen.

Στη συνέχεια υποστήριξε: «Εάν η Αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, να φωνάζει ο κύριος Τσίπρας, να φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να φωνάζει ο κύριος Βαρουφάκης και να λένε αυτά που λένε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας.

Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή, για την ακρίβεια το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, έχουμε καταθέσει τα, τα προγράμματά μας. Τώρα, αριστερά και δεξιά…».

Πηγή: newsit.gr