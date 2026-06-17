Α1 Γυναικών: Με 12 ομάδες η νέα σεζόν

Με 12 ομάδες θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών τη νέα σεζόν.

Όπως έγινε γνωστό μέσω της προκήρυξης της ΕΟΚ, η ερχόμενη περίοδο θα έχει 12 συλλόγους -και όχι 11 όπως είχε φέτος- με τον Άρη και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου να βρίσκονται στη μεγάλη κατηγορία μετά την άνοδό τους από την Α2.

Υπενθυμίζουμε πως από την Α1 είχε υποβιβαστεί η Ανόρθωση Βόλου.

Αναλυτικά:

«Άρθρο 1ο

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Πρωτάθλημα της WBL 1 (Women’s Basketball League 1) (Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών) [εφεξής WBL 1], αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, δικαιούνται να

συμμετάσχουν δώδεκα (12) αθλητικά σωματεία, ήτοι:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Α.Σ., ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ, Α.Ο. ΑΜΥΝΤΑΣ, ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, Α.Σ. ΠΑΟΚ, Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, Ε.Σ.Κ.Δ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».