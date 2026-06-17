Μαρινάκης: «Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας» - Το συμβολικό σκουφάκι με το «16»

Την Τετάρτη (17/6), στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, πραγματοποιήθηκε η τιμητική εκδήλωση και βράβευση της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού από τον Δήμο Πειραιά, για την κατάκτηση του Champions League.

Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος επανέλαβε τη διαρκή στήριξή του προς όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη συλλόγου.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο κολυμβητήριο του Πειραιά, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο έως δυόμισι χρόνια, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τις αθλήτριες για τη νέα σπουδαία ευρωπαϊκή τους επιτυχία.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μία συμβολική κίνηση προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, καθώς η team manager της ομάδας πόλο γυναικών, Φιλιώ Μανωλιουδάκη, του προσέφερε ένα αναμνηστικό σκουφάκι με τον αριθμό «16», τιμώντας τα 16 χρόνια παρουσίας του στη διοίκηση του συλλόγου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Θέλω να ξεκινήσω από τον Σεβασμιότατο. Εμείς, ξέρετε ότι το ταξίδι μας πάντα το ξεκινάμε από την πίστη. Πρέπει να έχεις πίστη και να παλεύεις, να αγωνίζεσαι και στο τέλος, να κερδίζεις. Είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχουμε στον Ολυμπιακό, που έχουμε με τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας, μέχρι σήμερα η πίστη μας μάς έχει πάει καλά. Τον φίλο μου τον Ισίδωρο Κούβελο, τον κύριο Χαρδαλιά και όλους εσάς που, για άλλη μια φορά, γράψατε ιστορία στην Ευρώπη.

Έχουμε ξεφύγει από τα σύνορα του Πειραιά, από τα ελληνικά σύνορα και γράφουμε μια ιστορία στην Ευρώπη, όχι μόνο το πόλο γυναικών αλλά και πολλά άλλα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, που μας κάνετε περήφανους. Και να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας, όπως το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τον Ολυμπιακό.

Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας. Το έχω αποδείξει από την αρχή. Δεν ξεχωρίζω και πιστεύω ότι το έχουμε δει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, τα οποία έχουν αυξηθεί και προστέθηκαν αυτά που φτιάξαμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτά πρωταγωνιστούν στα ελληνικά πρωταθλήματα αλλά και στα ευρωπαϊκά.

Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη μεγάλη σας νίκη, τη μεγάλη κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού τίτλου. Και αυτό που είναι σημαντικό και θέλω να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και τον Νίκο Χαρδαλιά, που είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, το καταλαβαίνει καλά, και του γυναικείου αθλητισμού κιόλας του μπάσκετ γυναικών, οπότε μιλάμε την ίδια γλώσσα.

Και η Περιφέρεια έδειξε, και ο Νίκος, ότι οποιεσδήποτε δυσκολίες βρέθηκαν στον δρόμο μας τις ξεπεράσανε. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, που έπρεπε να έχουμε ένα κολυμβητήριο στον Πειραιά, πιστεύουμε ότι στα επόμενα δύο-δυόμισι χρόνια θα το χαρούμε και θα γιορτάσουμε και μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες και μέσα στο σπίτι μας.

Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ σημαντικό να ζεις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες στην Ελλάδα, όπως το έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά και στο πόλο και σε άλλα αθλήματα.

Για άλλη μια φορά, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε υπερήφανους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και σας θέλουμε όλους κοντά να γράφουμε μαζί ιστορία».

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, η αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού και πρώην διεθνής πολίστρια, Σταυρούλα Αντωνάκου, καθώς και ο Μητροπολίτης Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ.