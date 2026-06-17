Βαριά καμπάνα της ΟΥΕΦΑ στην Μαρσέιγ για παραβίαση του cost control!

Χρηματικό πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ και μονοετής αποκλεισμός από την Ευρώπη με τριετή αναστολή για την ομάδα της Μασσαλίας.

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς της ΟΥΕΦΑ στην Μαρσέιγ, που δεν κατάφερε να συμμορφωθεί οικονομικά στις οδηγίες της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Η ομάδα της Μασσαλίας είχε τιμωρηθεί πέρσι για παραβίαση του cost control και είχε πάρει ένα χρόνο προθεσμία για να βελτιώσει την οικονομική της θέση και να προσαρμοστεί σε νέα οικονομικά δεδομένα.

Αυτό δεν έγινε εφικτό και η ΟΥΕΦΑ τιμώρησε την Μαρσέιγ με συνολικό χρηματικό πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ, μονοετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με τριετή αναστολή, αν δεν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις ούτε την νέα χρονιά, ενώ δεν θα μπορεί να εγγράψει νέους παίκτες στην φετινή List A για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.