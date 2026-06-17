Eπίθεση της Μπαδόσα στον Τσιτσιπά: «Τοξικά πράγματα»

Μετά τη μεγάλη ανατροπή σε βάρος της Κόκο Γκοφ στο Βερολίνο, η Πάουλα Μπαδόσα μίλησε με σκληρά λόγια για τον Στέφανο Τσιτσιπά!

«Έχω περάσει από πολλούς χωρισμούς στη ζωή μου, τους αποδέχομαι και ξέρω ότι τα πράγματα είναι όπως είναι», είπε σε συνέντευξη τύπου η 28χρονη Ισπανίδα. «Όταν όμως υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, όλα γίνονται πολύ πιο περίπλοκα από έναν συνηθισμένο χωρισμό».

Και συνέχισε αφήνοντας αιχμές για το περιβάλλον του Στέφανου. «Μπορείς να διατηρήσεις μια καλή σχέση με έναν πρώην, όταν πρόκειται για φυσιολογικούς ανθρώπους και φυσιολογικές σχέσεις. Όταν όμως δεν συμβαίνει αυτό και δεν χρειάζεται να εξηγήσω περισσότερα , μπορείτε να το βλέπετε καθημερινά από τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, τότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι παραπάνω, γιατί οι ίδιοι μιλούν ήδη πάρα πολύ. Αρκεί που το λέω αυτό»

Μίλησε και για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε πριν από μερικές εβδομάδες. «Μετά τη Μαδρίτη χρειάστηκε να σταματήσω. Ψυχολογικά ήταν υπερβολικά δύσκολο για μένα. Δεν μπορούσα να βρω έναν τρόπο να δω το φως στην άκρη του τούνελ, παρότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Πριν από έναν χρόνο ήμουν στο Top 10 και το να βλέπω πού βρίσκομαι τώρα δεν είναι εύκολο. Αυτή είναι η επαγγελματική πλευρά. Και σε προσωπικό επίπεδο, η διαδικασία επίσης δεν ήταν απλή, καθώς έπρεπε να ξεκαθαρίσω πολλά πράγματα στη ζωή μου».

Σχολιάζοντας για μια ακόμα φορά τον χωρισμό με τον Τσιτσιπά είπε: «Επιτέλους, εδώ και μερικούς μήνες βρίσκομαι σε ένα καλό περιβάλλον, όμως δεν ήταν εύκολο να ξεπεράσω τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου. Παρ’ όλα αυτά, είναι κάτι που ως γυναίκα πρέπει να περάσεις, και πλέον νιώθω ξανά δυνατή».

Φεύγοντας από την αίθουσα συνεντεύξεων είπε γελώντας: «Τώρα θέλω να δω τους αυριανούς τίτλους: “Η Πάουλα επιτίθεται στον Τσιτσιπά”».

«Λοιπόν, το αξίζει!», κατέληξε.

Η Μπαδόσα θα παίξει στα προημιτελικά του Βερολίνου με την Τζέσικα Πεγκούλα.