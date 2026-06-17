Το δυνατό σημείο της ημέρας με διπλασιασμό

Το Μουντιάλ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς...

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στα προγνωστικά σήμερα, με τα «τρία λιοντάρια» να έχουν τον πρώτο λόγο.

Ανάλυση Αγγλία

Η Αγγλία συμμετέχει για 17η φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του τροπαίου για πρώτη φορά μετά το 1966.

Ανάλυση Κροατία

Η Κροατία ετοιμάζεται για την έβδομη συμμετοχή της σε τελική φάση Μουντιάλ. Κορυφαία στιγμή της παραμένει η παρουσία στον τελικό του 2018, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές την τρίτη θέση, το 1998 και το 2022.

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