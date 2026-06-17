Το υπογκρούπ του Παναθηναϊκού: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι

Βατοί οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον 2ο προκριματικό του Conference Leaguee.

Το πρωί της Τετάρτης (17/6) έγινε γνωστό το υπογκρούπ από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Πρασίνων στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 15:00 στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι Πράσινοι μπαίνουν στην κλήρωση ως ισχυροί κι ως εκ τούτου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν έναν βατό αντίπαλο, έχοντας τον ρόλο του φαβορί.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι αντίπαλοι είναι οι:

DAC 1904 (Σλοβακία)

Ντέσιτς (Μαυροβούνιο) - Λιεπάγια (Λετονία)

Πάκσι (Ουγγαρία)

Μπράβο (Σλοβενία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) - Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία): η ομάδα που θα αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό του Europa League

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου.