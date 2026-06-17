Μουντιάλ 2026: Στέλνει μήνυμα η Πορτογαλία κόντρα στο Κονγκό, γκολ και κάρτες στο Αγγλία - Κροατία

Πρεμιέρα για το Group K του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την αναμέτρηση Πορτογαλία - Κονγκό στο NRG Stadium, το βράδυ της Τετάρτης (17/6, 20:00).

Χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ πήρε το εισιτήριο για τα τελικά με ρεκόρ 4Ν-1Ι-1Η και γκολ 20-7 στο Group F της προκριματικής φάσης. Στα δύο φιλικά τεστ στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, επικράτησε 2-1 της Χιλής και με το ίδιο σκορ νίκησε τη Νιγηρία

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Είναι μια από τις μόλις τέσσερις ομάδες του τουρνουά, που το ρόστερ της αποτιμάται στο 1+ δισ. ευρώ (Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία οι άλλες τρεις). Είναι υπερπλήρης σε κάθε θέση, Βιτίνια και Ζοάο Νέβες είναι η μεγάλη δύναμη της στη μεσαία γραμμή, ενώ η εμπειρία world class παικτών όπως οι Σίλβα, Ντίας, Κανσέλο, Μπρούνο Φερνάντες αποτελεί εχέγγυο ισορροπίας σε ένα νεανικό και ενθουσιώδες σύνολο. Φυσικά, ο αειθαλής Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να αποτελεί την ατραξιόν και στα 41 του έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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To Κονγκό κατάφερε μια επική πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Τερμάτισε στην 2η θέση του Group B της αφρικανικής ζώνης των προκριματικών και πέρασα στα νοκ άουτ. Εκεί απέκλεισε κατά σειρά το Καμερούν, τη Νιγηρία και την Τζαμάικα, σφραγίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής αποκλείστηκε στη φάση των 16 από την Αλγερία, έπειτα από παράταση.

Super Ενισχυμένη με νίκη της Πορτογαλίας, Over 9.5 κόρνερ & να σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Στα φιλικά προετοιμασίας, έμεινε στο 0-0 με τη Δανία και ηττήθηκε 1-2 από τη Χιλή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία του Κονγκό στο Μουντιάλ, ως όνομα δεν γεμίζει το μάτι, εντούτοις το ρόστερ που καλείται να διαχειριστεί ο Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ δεν είναι αμελητέο.

Επολό (γκολκίπερ, Σταντάρ Λιέγης), Τουανζέμπε (στόπερ, Μπέρνλι), Εμπεμπά (στόπερ, Λιλ), Μαζουάκου (μπακ, Λανς), Μπισάκα (μπακ, Γουέστ Χαμ), Μουκάου (μέσος, Λιλ), Κακουτά (μέσος, ΑΕΛ), Μπονγκόντα (Σπαρτάκ Μόσχας) και Μπάνζα (φορ, Αλ Τζαζίρα) είναι παίκτες με ποιότητα και εμπειρία, ενώ οι σταρ της ομάδας Σαντίκι (μέσος, Σάντερλαντ), Γουίσα (φορ, Νιούκαστλ) διαθέτουν ταλέντο και πρωταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Πορτογαλία έχει βλέψεις στο τουρνουά και θέλει να ξεκινήσει αποφασιστικά τις υποχρεώσεις της. Το Κονγκό έχει καλές πιθανότητες για την 3η θέση αλλά θα πρέπει να ψάξει βαθμούς στα άλλα δύο ματς του ομίλου. Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Μουκάου 2+ τάκλιν & Να σκοράρει ο Λεάο σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Αγγλία και Κροατία ανοίγουν την αυλαία στο Group L του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το βράδυ της Τετάρτης στο AT&T Stadium. «Παρέλαση» έκανε η ομάδα του Τόμας Τούχελ στην προκριματική φάση της διοργάνωσης, καθώς ολοκλήρωσε με 8/8 και γκολ 22-0(!) το Group K, κόντρα σε Αλβανία, Σερβία, Λετονία και Ανδόρα.

Την ίδια σπουδή ανασταλτικά επέδειξε και στα δύο τελευταία φιλικά τεστ, καθώς επικράτησε 1-0 της Νέας Ζηλανδίας και 3-0 της Κόστα Ρίκα. Η Αγγλία ψάχνει χρόνια ένα τρόπαιο σε Μουντιάλ και Euro, τα τελευταία χρόνια έφτασε κοντά στην πηγή αλλά νερό δεν ήπιε. Η πίεση είναι μεγάλη και παρά το εξαιρετικά ποιοτικό ρόστερ, πρώτα καλείται να νικήσει τον εαυτό της και μετά τους αντιπάλους της στο χορτάρι.

Super Ενισχυμένη με νίκη της Αγγλίας, Over 2.5 συνολικές κάρτες & 2+ σουτ στην εστία απο τον Κέιν

«Περπατητά» πέρασε η Κροατία στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Group L της προκριματικής φάσης με ρεκόρ 7Ν-1Ι-0Η και γκολ 26-4, κόντρα σε Τσεχία, Νησιά Φερόε, Μαυροβούνιο και Γιβραλτάρ. Ηττήθηκε 0-2 από το Βέλγιο και επικράτησε 2-1 της Σλοβενίας, στα δύο πρόσφατα τεστ πριν ριχτεί στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχει κερδίσει πολλούς υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια με την παρουσία της στις μεγάλες διοργανώσεις.

Σκληρή ομάδα, συμπαγής, με ποιότητα και χαρακτήρα στα δύσκολα, διατηρεί πολύ υψηλό το φρόνημα της στο χορτάρι. Ο 40χρονος Μόντριτς είναι ο φυσικός της ηγέτης στην τελευταία του παράσταση σε Μουντιάλ, ενώ οι Γκβάρντιολ, Βούσκοβιτς, Στάνισιτς, Σούτσιτς, Μπατούρινα και Ματάνοβιτς αποτελούν εχέγγυα για το μέλλον.

Οι δύο ομάδες αναμένεται να κάνουν το 1-2 στον όμιλο και η μεταξύ τους κόντρα πιθανότατα θα κρίνει την πρωτιά. Η Αγγλία υπερτερεί σε λύσεις, η Κροατία ωστόσο δεν «μασάει» εδώ και χρόνια κόντρα στα... θηρία. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μπέλιγχαμ γκολ ή ασίστ & Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 6.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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