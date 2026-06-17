Ανανέωσε με την Μύκονο ο Μάντζαρης

Η Μύκονος ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Μάντζαρη, με τον Έλληνα γκαρντ να επεκτείνει το συμβόλαιο του για ακόμα ένα χρόνο με την ομάδα του νησιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Μάντζαρη για τη σεζόν 2026/27.

Ο 36χρονος γκαρντ (1,94 μ.) εντάχθηκε στη Μύκονο Betsson πριν από δύο χρόνια και αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου, συμβάλλοντας με την εμπειρία και την ποιότητά του στην ιστορική άνοδο στη Stoiximan GBL, στη συμμετοχή στα playoffs, καθώς και στην πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Βαγγέλης Μάντζαρης σημείωσε 3,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 24 συμμετοχές στη regular season, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο για 16,4 λεπτά ανά παιχνίδι. Στα playoffs, μέτρησε 1,5 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ στις δύο αναμετρήσεις της προημιτελικής σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.