O Noυόρα αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης από την Ένωση παικτών της Euroleague

Ο Τζόρνταν Νουόρα αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης της Euroleague από την Ένωση παικτών της διοργάνωσης, λαμβάνοντας το 33% των ψήφων.

Η Ένωση παικτών ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων για την περασμένη σεζόν με τον Τζόρνταν Νουόρα να έχει την τιμητική του. Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα έλαβε το 33% των ψήφων, με τον Αμερικανό γκαρντ να πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν 16,9 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά αγώνα με την φανέλα της Σερβικής ομάδας.

Όσον αφορά τα άλλα βραβεία ο Τόκο Σενγκέλια ανακηρύχθηκε ο παίκτης που απολαμβάνει τον μεγαλύτερο σεβασμό των παικτών, ο Ζαν Μοντέρο επιλέχθηκε ως ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της Euroleague, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα ανακηρύχθηκε o καλύτερος Νέος Παίκτης και ο Τρέι Λάιλς της Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Έκτου Παίκτη. Το βραβείο Fair Play απονεμήθηκε στον Τόμας Ουόκαπ .