Δράμα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αντιγόνης που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο σύζυγός της

Καλυμμένη με την ελληνική σημαία έφτασε στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι η σορός της 45χρονης, με άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας να αποδίδει τιμές.
Τραγικές φιγούρες είναι η μητέρα και τα δύο παιδιά της 45χρονης, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους.
Παρόντες είναι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας. Κρατώντας λουλούδια, εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί βρίσκονται μέσα στον ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στη 45χρονη αστυνομικό, η οποία δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές από τον σύζυγό της.
Η κηδεία του 50χρονου, ο οποίος λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της συζύγου του έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, θα τελεστεί στις 17:30 στη γενέτειρά του, τα Κουδούνια Δράμας.