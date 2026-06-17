Δράμα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αντιγόνης που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο σύζυγός της

Σε κλίμα οδύνης τελείται στη Δράμα η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τη δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού και την αυτοκτονία του 50χρονου συζύγου της, επίσης αστυνομικού.

Καλυμμένη με την ελληνική σημαία έφτασε στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι η σορός της 45χρονης, με άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας να αποδίδει τιμές.

Τραγικές φιγούρες είναι η μητέρα και τα δύο παιδιά της 45χρονης, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους.

Παρόντες είναι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας. Κρατώντας λουλούδια, εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί βρίσκονται μέσα στον ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στη 45χρονη αστυνομικό, η οποία δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές από τον σύζυγό της.

Η κηδεία του 50χρονου, ο οποίος λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της συζύγου του έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, θα τελεστεί στις 17:30 στη γενέτειρά του, τα Κουδούνια Δράμας.