Επίσημο το «μπαμ» της Ρεάλ Μαδρίτης με Μπερνάρντο Σίλβα

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτησή του την Τετάρτη (17/6). Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από εννέα χρόνια γεμάτα τίτλους και επιτυχίες, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη «βασίλισσα» έως το καλοκαίρι του 2028.

Παρότι το όνομά του είχε συνδεθεί έντονα με τη Μπαρτσελόνα, αλλά και με τη Ατλέτικο Μαδρίτης, τελικά επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαδρίτη, αυτή τη φορά με τα «λευκά» της Ρεάλ.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φέρεται να έπαιξε τηλεφώνημα του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος τον έπεισε για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας και για τον σημαντικό ρόλο που θα έχει στη νέα εποχή της Ρεάλ Μαδρίτης.