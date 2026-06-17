Ο Μέσι συγκίνησε μετά το χατ-τρικ: «Τα δάκρυα δεν είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο»

Ακόμη και οι μεγαλύτεροι θρύλοι του ποδοσφαίρου έχουν τις δικές τους ανθρώπινες στιγμές. Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε στη νίκη της Αργεντινής με 3-0 επί της Αλγερίας στο Μουντιάλ 2026.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και φτάνοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ωστόσο, η πιο δυνατή εικόνα της βραδιάς ήρθε αμέσως μετά το πρώτο του τέρμα, όταν ο Μέσι ξέσπασε σε δάκρυα. Στις δηλώσεις του εξήγησε πως η συναισθηματική του φόρτιση δεν συνδεόταν με το ποδόσφαιρο, αλλά με προσωπικές δυσκολίες που είχε περάσει.

«Έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι. Όμως ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Έχω περάσει δύσκολες στιγμές, αλλά νιώθω ευγνώμων προς όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδιναν δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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