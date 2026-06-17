Μουντιάλ 2026: Η στιγμή που λύγισε ο Σκαλόνι – Η αγκαλιά με τον Μέσι και το «σ’ αγαπώ πολύ» (vidεο)

Η πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία σημαδεύτηκε όχι μόνο από την εντυπωσιακή εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι, αλλά και από μια συγκλονιστική ανθρώπινη στιγμή ανάμεσα στον αρχηγό της «αλμπισελέστε» και τον προπονητή του, Λιονέλ Σκαλόνι.

Ο Σκαλόνι δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η πρώτη φορά που «λύγισε» ήταν μετά το τρίτο γκολ του Μέσι, κοιτώντας αποσβολωμένος τις εξέδρες και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά σε μια ακόμη ιστορική στιγμή του αρχηγού της ομάδας του.

Η πιο δυνατή εικόνα, όμως, ήρθε στο 80ό λεπτό, όταν ο Μέσι αποχώρησε ως αλλαγή. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τον αγκάλιασε σφιχτά, εμφανώς συγκινημένος, και του ψιθύρισε στο αυτί: «Σ’ αγαπώ πολύ», σε μια σκηνή που αποτύπωσε τη βαθιά σχέση σεβασμού και εκτίμησης ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο Μέσι είχε μόλις ολοκληρώσει μια μυθική βραδιά, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και οδηγώντας την Αργεντινή σε μια ονειρική εκκίνηση στη διοργάνωση.

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