Δύο χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ilca7 Masters 

Με τον ιδανικότερο τρόπο για τα ελληνικά χρώματα ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA 7 Masters 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου στη Νέα Μαρίνα Αλίμου.

Η ελληνική ιστιοπλοΐα πανηγύρισε δύο χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο, με τους Μιχάλη Κουλιανό και Αντώνη Μπουγιούρη να ανεβαίνουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στις κατηγορίες τους και τον εθνικό ύμνο να ακούγεται δύο φορές κατά την χθεσινή τελετή απονομών επάθλων.

Ο Μιχάλης Κουλιανός, μετά το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει πριν από μια εβδομάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ilca6, κατέκτησε και δεύτερο μετάλλιο - χρυσό αυτή τη φορά - στην κατηγορία Apprentices στην κλάση Ilca7. Με 8 πρώτες θέσεις σε 12 συνολικά ιστιοδρομίες ο Παγκόσμιος πρωταθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου επέδειξε σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, διατηρώντας υψηλό επίπεδο απόδοσης απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους από όλο τον κόσμο.

«Ο Ιούνιος μάλλον ήταν ο μήνας μου. Μετά το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισα στο πρωτάθλημα Ilca6, τώρα κατακτώ το χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα Ilca7, ανήμερα των γενεθλίων μου. Η χαρά μου είναι μεγάλη γιατί, ενώ λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων και της οικογένειας είχα σταματήσει πριν από 20 χρόνια την ιστιοπλοΐα, ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου με πίστεψε και πριν από 3 χρόνια μπήκα και πάλι στη θάλασσα. Είναι καταπληκτικό το συναίσθημα να κάνεις πάλι αυτό που αγαπάς, νιώθω δικαιωμένος. Συγχαρητήρια σε όλη την ελληνική ομάδα και στους διοργανωτές για αυτή την υπέροχη εμπειρία» σχολίασε ο ιστιοπλόος του ΝΟΚ.

Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο στην ίδια κατηγορία για τον κόουτς ιστιοπλοΐας Αλέξη Κάτσιο ο οποίος συμπλήρωσε την ελληνική κυριαρχία στην κατηγορία. «Είχα 12 χρόνια να μπω σε σκάφος και το κίνητρο να τρέχεις στην χώρα σου ήταν τεράστιο για μας τους Έλληνες ιστιοπλόους. «Γλυκάθηκα» με την κατάκτηση του μεταλλίου και ελπίζω να βρω χρόνο για να κάνω από που αγαπώ και στο μέλλον. Αυτό που μου έμεινε από τον αγώνα είναι τα χαμόγελα και το πάθος που διέκρινα στους ιστιοπλόους» τόνισε.

Επιβλητική ήταν η παρουσία του Αντώνη Μπουγιούρη στην κατηγορία Masters, ο οποίος με 9 πρωτιές σε 12 ιστιοδρομίες πανηγύρισε με χαρακτηριστική άνεση το 11o μετάλλιο του - έβδομο χρυσό - σε ανάλογη διοργάνωση επιβεβαιώνοντας την κλάση του. «Είναι ιδιαίτερο αυτό το μετάλλιο γιατί το κατέκτησα μπροστά στους φίλους μου. Λόγω τραυματισμού, πριν από τρεις μήνες, είχα μείνει εκτός και δεν ήξερα αν θα προλάβω τη διοργάνωση. Τελικά μου έκανε καλό η ξεκούραση, ένιωσα καλά στον αγώνα και πλέον είμαι έτοιμος, αν η Ομοσπονδία δώσει την έγκριση, να συμμετάσχω και στη διοργάνωση των Μεσογειακών αγώνων. Έχοντας τρέξει περισσότερα από 30 παγκόσμια πρωταθλήματα στην καριέρα μου νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι ανάμεσα στα 5 καλύτερα μου, συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Αφιερώνω το μετάλλιο στα παιδιά μου και στην σύντροφό μου» ήταν το σχόλιο του πολύπειρου πρωταθλητή.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε 84 κορυφαίους ιστιοπλόους από 20 χώρες, οι οποίοι για μια εβδομάδα αγωνίστηκαν στα νερά του Σαρωνικού Κόλπου, προσφέροντας υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και θέαμα υπό διαφορετικές συνθήκες ανέμου. Η άρτια οργάνωση, η θερμή φιλοξενία αλλά και τα τρία ελληνικά μετάλλια, συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή του πρωταθλήματος, το οποίο απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από αθλητές και συνοδούς. «Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου έκανε καταπληκτική δουλειά, οι ιστιοπλόοι είναι πολύ ικανοποιημένοι και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους γεμάτοι ικανοποίηση. Έχουμε κάνει πολλά πρωταθλήματα με τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε ακόμα περισσότερα» σχολίασε εμφανώς ικανοποιημένος από τη διοργάνωση ο πρόεδρος της Ilca κ. Marc Lyttle. «Η ανταμοιβή για τη δουλειά μας είναι τα χαμόγελα και τα σχόλια των αθλητών. Αυτά είναι που μας δίνουν δύναμη για τη συνέχεια. Μας κάνουν περήφανους και μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση για το μέλλον για ακόμη καλύτερες διοργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι Έλληνες ιστιοπλόοι πανηγύρισαν μετάλλια. Ευχαριστούμε όλους τους ιστιοπλόους, τους προπονητές και τους συνοδούς τους που ήρθαν στην Ελλάδα και συμμετείχαν. Επίσης ευχαριστούμε την διοίκηση της Ilca για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία για την συνδιοργάνωση. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας, στους εθελοντές αλλά και στην ομάδα του ΝΟΚ» τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του διοργανωτή Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου, κ. Γιώργος Χριστόπουλος.

Η διπλή ελληνική επιτυχία αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας εξαιρετικής παρουσίας των Ελλήνων αθλητών και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της ελληνικής ιστιοπλοΐας σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, ανέδειξε την ικανότητα της χώρας να φιλοξενεί κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος της στον παγκόσμιο ιστιοπλοϊκό χάρτη. «Είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ ευχαριστημένοι από την διοργάνωση και των δύο παγκόσμιων πρωταθλημάτων Masters Ilca6 και Ilca7 σε αυτές τις 15 μέρες. Τα 7 συνολικά μετάλλια που κατέκτησαν οι Έλληνες ιστιοπλόοι αποδεικνύουν περίτρανα τη δυναμική που έχει η Ελληνική ιστιοπλοΐα. Αξίζουν συγχαρητήρια στον διοργανωτή Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου ο οποίος έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι τα δίνει όλα για να έχουμε τους καλύτερους αγώνες. Για μας οι συμμετέχοντες σε αυτά τα πρωταθλήματα θα είναι οι καλύτεροι μας πρεσβευτές για αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες εβδομάδες στον Άλιμο» τόνισε η πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας κ. Νίκη Αναστασίου.

Παρόντες μεταξύ άλλων στην χθεσινή τελετή απονομής επάθλων ήταν ο διευθυντής της Νέας Μαρίνας Αλίμου κ. Βαγγέλης Βλάχος, ο λιμενάρχης Σαρωνικού κ. Ιάκωβος Κυριακάκης και ο εκπρόσωπος της χορηγού εταιρείας ONEΧ κ. Γιώργος Στεφάνου. Τα τελικά αποτελέσματα στις 3 πρώτες θέσεις και τα ελληνικά πλασαρίσματα και στις 5 κατηγορίες μετά και την ολοκλήρωση των 12 ιστιοδρομιών έχουν ως εξής:

Apprentices

Μιχάλης Κουλιανός GRE 15 Αλέξης Κάτσιος GRE 24 Riquelme Antonetti Franco ARG 29 Γιώργος Μαρκογιάννης GRE 45

8. Θ. Μπιζμπιάνος GRE 87

Masters

Αντώνης Μπουγιούρης GRE 15 Casey Brendan AUS 32 Sartorelli Alessandro ITA 33

Αριστοτέλης Χατζησταματίου 44 GRE

Μιχάλης Μαυρουδής GRE 82

Αντώνης Κάρτας GRE 99

10. Γιάννης Παχάκης GRE 114

Αντώνης Δημητριάδης GRE 119 Παναγιώτης Νόνας GRE 127

Grand Masters

Lyttle Mark GBR 50 Hallawell Robert USA 63 Savage Bruce AUS 65

21. Αντώνης Παπαδόπουλος GRE 216

33. Χριστόφορος Κιφίδης GRE 330

Great Grand Masters

Clark Allan CAN 23 Loosemore Jeff AUS 64 Bini Roberto ITA 71

Legends