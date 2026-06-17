Ντιναμό Κιέβου: Το μεγαθήριο της Ανατολής που αρνείται να γίνει παρελθόν

Ντιναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ θα αντιμετωπίσει στον 2ο προκριματικό του Europa League ο ΠΑΟΚ και το SDNA σκιαγραφεί το προφίλ των Κυπελλούχων Ουκρανίας.

Η Ντιναμό Κιέβου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένα από τα πιο βαριά ονόματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μια ομάδα που κάποτε έβαζε «κανόνες» στην Ανατολική Ευρώπη και προκαλούσε σεβασμό σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ιδρύθηκε το 1927, πρωταγωνίστησε στο ποδόσφαιρο της Σοβιετικής Ένωσης και συνδέθηκε άρρηκτα με τον θρυλικό Βαλερί Λομπανόφσκι, τον προπονητή που άλλαξε την τακτική σκέψη της εποχής.

Η ομάδα του Κιέβου την περσινή σεζόν τερμάτισε στην 4η θέση της ουκρανικής λίγκας με 57 πόντους, ενώ πρώτη ήταν η Σαχτάρ, με τους Ουκρανούς να ξεκινούν το ταξίδι τους στην Ευρώπη από τον 1ο προκριματικό, χάρη στην κατάκτηση του Κυπέλλου.

«Άστεγη» και μακριά από το σπίτι της με πλούσια τροπαιοθήκη

Με τον πόλεμο να παραμένει «ενεργό», είναι αυτονόητο πως η Ντιναμό θα αγωνίζεται όπως τα τελευταία χρόνια, σε ουδέτερο γήπεδο και συγκεκριμένα στην Arena Lublin της Πολωνίας.

Τα 30 πρωταθλήματα Ουκρανίας (13 ως Σοβιετική Ένωση) και τα 23 Κύπελλα (εννιά ως Σοβιετική Ένωση), μιλούν από μόνα τους για την κυριαρχία της Ντιναμό Κιέβου καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της.

Δύο τρόπαια Κύπελλα Κυπελλούχων, ένα ευρωπαϊκό σούπερ καπ και εννιά σούπερ καπ Ουκρανίας συμπληρώνουν μία τροπαιοθήκη που σπάνια συναντάς.

Αγωνιστικό προφίλ στη... σκιά του Μιρτσέα

Στο μυαλό όλων όταν ακούν Ντιναμό Κιέβου είναι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό, ένας θρύλος της προπονητικής.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 στην άκρη του πάγκου βρίσκεται ο 50χρονος Ίγκορ Κόστιουκ, ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά και προπονητικά στις ακαδημίες της Ντιναμό του Κιέβου.

Αρκετά νεανικό το ρόστερ των Ουκρανών με μόλις τρεις παίκτες πάνω από 30 χρόνων, με τους Γιαρμολένκο-Μπουγιάλσκι να προσθέτουν την εμπειρία τους.

Τα δύο «αστέρια» της ομάδας είναι ο φορ Πονομαρένκο και ο χαφ Σαπαρένκο, οι οποίοι δύσκολα θα συνεχίσουν για αρκετό καιρό στην ομάδα του Κιέβου.