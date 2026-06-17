Πήρε τον Μάξγουελ Λιούις η Ζαλγκίρις και τον στέλνει δανεικό στους Λόντον Λάιονς

Η Ζαλγκίρις με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απόκτηση του Μάξγουελ Λιούις, με την ομάδα του Κάουνας να τον στέλνει δανεικό στους Λόντον Λάιονς για την ερχόμενη σεζόν.

Μετά την απόκτηση του Σέιμπεν Λι, η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την έναρξης της συνεργασίας της με τον Μάξγουελ Λιούις. Οι πρωταθλητές Λιθουανίας υπέγραψαν με τον σμολ φόργουορντ συμβόλαιο 2+1 που θα ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν 2028-29.

Ωστόσο ο Λιούις δεν θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα του Κάουνας, καθώς θα δωθεί δανεικός στους Λόντον Λάιονς την ομάδα που προπονεί ο πρώην βοηθός της Ζαλγκίρις, Τάουτβιντας Σαμπόνις.

Την περασμένη σεζόν ο Λιούις αγωνίστηκε στο Λιθουανικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Γιουβέντους φτάνοντας μέχρι τους τελικούς, εκεί που ηττήθηκε απο την ομάδα του Κάουνας.

Ο Λιούις έχει αγωνιστεί και στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Λος Άντζελες Λέικερς και των Μπρούκλιν Νετς, έχοντας επιλεχθεί στο Νο.40 του Draft.