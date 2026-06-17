Πήρε τον Μάξγουελ Λιούις η Ζαλγκίρις και τον στέλνει δανεικό στους Λόντον Λάιονς

Μετά την απόκτηση του Σέιμπεν Λι, η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την έναρξης της συνεργασίας της με τον Μάξγουελ Λιούις. Οι πρωταθλητές Λιθουανίας υπέγραψαν με τον σμολ φόργουορντ συμβόλαιο 2+1 που θα ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν 2028-29.
Ωστόσο ο Λιούις δεν θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα του Κάουνας, καθώς θα δωθεί δανεικός στους Λόντον Λάιονς την ομάδα που προπονεί ο πρώην βοηθός της Ζαλγκίρις, Τάουτβιντας Σαμπόνις.
Την περασμένη σεζόν ο Λιούις αγωνίστηκε στο Λιθουανικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Γιουβέντους φτάνοντας μέχρι τους τελικούς, εκεί που ηττήθηκε απο την ομάδα του Κάουνας.
Ο Λιούις έχει αγωνιστεί και στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Λος Άντζελες Λέικερς και των Μπρούκλιν Νετς, έχοντας επιλεχθεί στο Νο.40 του Draft.
We’re happy to announce that we signed LKL standout performer Maxwell Lewis on a 2+1 deal! ✍️💚— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 17, 2026
He will spend the upcoming season on loan at @LondonLions where he will join forces with our former coach Tautvydas Sabonis.
(Presented by: Artea) pic.twitter.com/HwRWiMveGw