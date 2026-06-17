Παναθηναϊκός vs Πάκσι (Ουγγαρίας): Πήρε την πιο δύσκολη, αλλά είναι στο χέρι του

Η πιο ισχυρή από τους πέντε πιθανούς αντιπάλους του υπογκρούπ βγήκε από την κληρωτίδα για τον Παναθηναϊκό που θα είναι βέβαια το φαβορί του ζευγαριού. Η τρίτη του ουγγρικού Πρωταθλήματος, Πάκσι, θα βρεθεί στο δρόμο του «Τριφυλλιού».

Τον αντίπαλό του στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλείται να πετύχει 3/3 προκρίσεις προκειμένου να βρεθεί στην League Phase της διοργάνωσης, δίχως να έχει το παραμικρό περιθώριο για αποκλεισμό.

Το σύνολο του Γιάκομπ Νίστρουπ λοιπόν θα βρει στον δρόμο του την Πάκσι από την Ουγγαρία, με το πρώτο παιχνίδι να λαμβάνει χώρα στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και την ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (30/7) στο ΟΑΚΑ.

Η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου, τρεις ημέρες δηλαδή πριν το «Τριφύλλι»... ριχτεί στην μάχη απέναντι στην Πάκσι, ενώ οι αναμετρήσεις αυτής της φάσης διεξάγονται στις 6 και 13 Αυγούστου.

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