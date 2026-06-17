Champions League: Προς... Καϊράτ η Ομόνοια, πώς επηρεάζονται ΑΕΚ και Ολυμπιακός

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/6) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Champions League. Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διήμερο 21-22 Ιουλίου και οι αγώνες ρεβάνς στις 28 και 29/7, τι συμβαίνει με ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ΑΕΚ και Ολυμπιακός είχαν το δικό τους ενδιαφέρον στην κλήρωση, με την Ένωση να περιμένει τον αποκλεισμό μιας ομάδας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, για να μπει στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των play off και να έχει πιο εύκολο έργο στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase, ενώ για τους ερυθρόλευκους οριστικοποιήθηκε η παρουσία τους στο γκρουπ των ισχυρών.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:



CHAMPIONS PATH

Μίαλμπι (Σουηδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) ή Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) ή Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) - Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία) ή Κουόπιο (Φινλανδία)

Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) ή Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) - Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) ή Ντρίτα (Κόσοβο)

Άαρχους (Δανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία) ή Ρίγα FC (Λετονία) - Φλοριάνα (Μάλτα) ή Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Μπόρατς (Βοσνία) ή Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Ομόνοια (Κύπρος) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) ή Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)

Τουν (Ελβετία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) ή Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) ή Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Σλοβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Πετροκούμπ (Μολδαβία) ή Εγκνατία (Αλβανία) - Τσέλιε (Σλοβενία)



LEAGUE PATH

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία)