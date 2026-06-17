Γιατί η Ελβετία εμφανίζεται ως «SUI» και το Μαρόκο ως «MAR»; Το σύστημα κωδικών της FIFA που μπέρδεψε τους τηλεθεατές του Μουντιάλ

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί (και παραθέτει) τις τριγράμματες συντομογραφίες των χωρών στα τηλεοπτικά γραφικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που προκάλεσαν απορίες…

Ανάμεσα στα γκολ, τις εκπλήξεις και τα ρεκόρ τηλεθέασης των πρώτων ημερών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ένα απρόσμενο θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα. Χιλιάδες φίλαθλοι, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναρωτήθηκαν γιατί αρκετές χώρες εμφανίζονται στα τηλεοπτικά γραφικά με συντομογραφίες που δεν αντιστοιχούν στην αγγλική ονομασία τους.

Η απορία προέκυψε βλέποντας κωδικούς όπως «SUI» για την Ελβετία, «MAR» για το Μαρόκο ή «CIV» για την Ακτή Ελεφαντοστού. Για τον μέσο τηλεθεατή, ειδικά σε αγορές που παρακολουθούν περισσότερο εγχώρια πρωταθλήματα παρά διεθνείς διοργανώσεις, οι συγκεκριμένες συντομογραφίες μοιάζουν ακατανόητες.

Η πραγματικότητα είναι ότι η FIFA δεν χρησιμοποιεί τυχαία τους συγκεκριμένους κωδικούς. Πρόκειται για ένα διεθνώς καθιερωμένο σύστημα τριγράμματων συντομογραφιών, το οποίο εφαρμόζεται σε διοργανώσεις, βάσεις δεδομένων, επίσημα στατιστικά, τηλεοπτικές μεταδόσεις και ψηφιακές πλατφόρμες εδώ και δεκαετίες.

Η γλώσσα κάθε χώρας παίζει καθοριστικό ρόλο

Σε πολλές περιπτώσεις, οι κωδικοί προέρχονται από την επίσημη ή την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη ονομασία μιας χώρας στη δική της γλώσσα και όχι από την αγγλική μετάφραση.

Η Ελβετία εμφανίζεται ως «SUI» από τη γαλλική ονομασία «Suisse». Το Μαρόκο χρησιμοποιεί το «MAR» από το γαλλικό «Maroc», ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού το «CIV» από το «Côte d’Ivoire», που αποτελεί και τη διεθνώς αναγνωρισμένη επίσημη ονομασία της χώρας.

Παρόμοια είναι η περίπτωση της Ισπανίας, η οποία εμφανίζεται ως «ESP» από το «España», καθώς και της Ολλανδίας που χρησιμοποιεί το «NED» από το «Nederland».

Οι συγκεκριμένες επιλογές αντανακλούν τη διεθνή πρακτική που ακολουθούν εδώ και χρόνια οι αθλητικές ομοσπονδίες, δίνοντας έμφαση στην επίσημη ταυτότητα κάθε κράτους.

Οι εξαιρέσεις που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η FIFA ακολουθεί διαφορετική λογική.

Η Γερμανία χρησιμοποιεί το «GER» και όχι κάποιον κωδικό βασισμένο στο «Deutschland». Η επιλογή έγινε επειδή το GER είναι διεθνώς αναγνωρίσιμο και χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές αθλητικές διοργανώσεις.

Αντίστοιχα, η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται ως «KSA», από το Kingdom of Saudi Arabia, δηλαδή το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Η Νότια Αφρική χρησιμοποιεί το «RSA», από το Republic of South Africa.

Ορισμένοι κωδικοί προέρχονται από την επίσημη κρατική ονομασία και όχι από το σύντομο όνομα της χώρας, κάτι που συχνά προκαλεί πρόσθετη σύγχυση στους θεατές.

Η FIFA ακολουθεί διεθνή πρότυπα

Το σύστημα που χρησιμοποιεί η FIFA παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με εκείνο που εφαρμόζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε άλλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Παρότι υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ οργανισμών λόγω ιστορικών αποφάσεων και διαφορετικών μητρώων καταχώρισης, ο βασικός στόχος είναι κοινός. Η ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος επιτρέπει την ομοιόμορφη παρουσίαση των χωρών σε τηλεοπτικά γραφικά, στατιστικές βάσεις, αποτελέσματα αγώνων, εφαρμογές και ψηφιακές υπηρεσίες.

Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 εξελίσσεται, οι ίδιοι κωδικοί θα συνεχίσουν να εμφανίζονται σε όλα τα επίσημα γραφικά της FIFA μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης. Και μπορεί πολλοί φίλαθλοι να χρειάστηκαν λίγες ημέρες για να εξοικειωθούν μαζί τους, όμως αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής γλώσσας.

Οι 48 χώρες του Μουντιάλ 2026 και οι επίσημοι κωδικοί τους

Αλγερία (ALG)

Αργεντινή (ARG)

Αυστραλία (AUS)

Αυστρία (AUT)

Βέλγιο (BEL)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη (BIH)

Βραζιλία (BRA)

Πράσινο Ακρωτήρι (CPV)

Καναδάς (CAN)

Κολομβία (COL)

Κροατία (CRO)

Κουρασάο (CUW)

Τσεχία (CZE)

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (COD)

Ισημερινός (ECU)

Αίγυπτος (EGY)

Αγγλία (ENG)

Γαλλία (FRA)

Γερμανία (GER)

Γκάνα (GHA)

Αϊτή (HAI)

Ιράν (IRN)

Ιράκ (IRQ)

Ακτή Ελεφαντοστού (CIV)

Ιαπωνία (JPN)

Ιορδανία (JOR)

Μεξικό (MEX)

Μαρόκο (MAR)

Ολλανδία (NED)

Νέα Ζηλανδία (NZL)

Νορβηγία (NOR)

Παναμάς (PAN)

Παραγουάη (PAR)

Πορτογαλία (POR)

Κατάρ (QAT)

Σαουδική Αραβία (KSA)

Σκωτία (SCO)

Σενεγάλη (SEN)

Νότια Αφρική (RSA)

Νότια Κορέα (KOR)

Ισπανία (ESP)

Σουηδία (SWE)

Ελβετία (SUI)

Τυνησία (TUN)

Τουρκία (TUR)

Ηνωμένες Πολιτείες (USA)

Ουρουγουάη (URU)

Ουζμπεκιστάν (UZB)

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