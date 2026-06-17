Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:
Χάμαρμπι (Σουηδία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο)
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) ή Βέστρι (Ισλανδία) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) ή Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)
Τρόμσο (Νορβηγία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)
Τβέντε (Ολλανδία) - Βοϊβοντίνα (Σερβία) ή Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
Μπεσίκτας (Τουρκία) - Μίντιλαντ (Δανία)
Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) ή Ζίλινα (Σλοβακία) - Πάφος FC (Κύπρος)
Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) ή Αλουμίνι (Σλοβενία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ζανκτ Γκάλεν (Ελβετία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)
Χρόνος ανάγνωσης 1’
Αυτά είναι τα ζευγάρια στον προκριματικό γύρο που μπαίνει ο ΠΑΟΚ
ΟΜΑΔΕΣ
Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:
Αυτά είναι τα ζευγάρια στον προκριματικό γύρο που μπαίνει ο ΠΑΟΚ