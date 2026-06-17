Αυτά είναι τα ζευγάρια στον προκριματικό γύρο που μπαίνει ο ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/6) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Europa League. Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 23 Ιουλίου και οι αγώνες ρεβάνς θα λάβουν χώρα μια εβδομάδα αργότερα.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:



Χάμαρμπι (Σουηδία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) ή Βέστρι (Ισλανδία) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) ή Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Τρόμσο (Νορβηγία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Τβέντε (Ολλανδία) - Βοϊβοντίνα (Σερβία) ή Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Μίντιλαντ (Δανία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) ή Ζίλινα (Σλοβακία) - Πάφος FC (Κύπρος)

Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) ή Αλουμίνι (Σλοβενία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ζανκτ Γκάλεν (Ελβετία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)