Μια... ανάσα από Ετιέν Καμαρά ο Παναθηναϊκός! (vid)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πια μια... ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά από την Σαρλερουά.

Το «Τριφύλλι» βρίσκεται σε αναζήτηση χαφ και από την πρώτη στιγμή είχε ξεχωρίσει η περίπτωση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος απασχόλησε έντονα την ομάδα και τον Ιανουάριο αλλά τελικά δεν ντύθηκε στα πράσινα, μετά και από την τελική συζήτηση που είχε με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Μέσα στο καλοκαίρι όμως ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε ξανά με την περίπτωσή του και πλέον είναι μια... ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ουσιαστικά απομένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και μπορεί ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες το «deal» να οριστικοποιηθεί και ο Γάλλος χαφ να θεωρείται ποδοσφαιριστής του «Τριφυλλιού».

To Who is Who

Γεννημένος στις 30 Μαρτίου 2003 στη Νουαζί των ανατολικών προαστίων του Παρισιού, έχει καταγωγή από τη Γουινέα. Η τεχνική και η αθλητικότητά του (ύψος 1.91μ.) τον καθιστά έναν χαφ με σημαντικά στοιχεία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει με άνεση και ως αμυντικό χαφ, αλλά και ως κεντρικός μέσος, με καλό αριστερό πόδι. Στις ακαδημίες της Τορσί άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, μέχρι που το 2019 πήγε στα τμήματα υποδομής της Ανζέ. Έμεινε μόλις ένα χρόνο, καθώς οι σκάουτερ της Χάντερσφιλντ τον ξεχώρισαν και τον πήραν στην Αγγλία. Στα 17 του έκανε ντεμπούτο στο FA Cup, συνεχίζοντας να αγωνίζεται κυρίως με τις ομάδες των ακαδημιών του αγγλικού κλαμπ.

Το 2022-23, στα 19 του χρόνια, «έγραψε» 20 συμμετοχές στην Championship. Η Ουντινέζε πλήρωσε 2 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2023. Στην Ιταλία έμεινε μισή σεζόν και έκανε 1 συμμετοχή. Τον Γενάρη του 2024 μετακόμισε στο Βέλγιο για την Σαρλερουά. Έπαιξε σε 12 ματς στο δεύτερο μισό της σεζόν. Το 2024-25 καθιερώθηκε και έπαιξε σε 30 ματς, έχοντας 2 ασίστ. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ήταν σημείο αναφοράς για τους Βέλγους με 44 ματς, 2 γκολ και 3 ασίστ ως τώρα. Όντας ο ένας εκ των δύο σε διάταξη 4-2-3-1 κυρίως.

Πέρα από τους συλλόγους, έχει υπάρξει διεθνής και με την U20 της Γαλλίας. Μάλιστα αγωνίστηκε και στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2024, που διεξήχθη στην Αργεντινή.