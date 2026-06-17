Ολυμπιακός – Στάνιτς: Το deal που δεν αντιμετωπίζεται ως απλή μεταγραφή

Το SDNA εξηγεί γιατί στη Λουντογκόρετς βλέπουν τον 25χρονο Σέρβο χαφ ως το επόμενο μεγάλο «χτύπημα» στο ταμείο και γιατί δεν βιάζονται να πουν το «ναι» για την πώλησή του.

Στον Ολυμπιακό γνωρίζουν πως η υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς δεν θυμίζει τις κλασικές διαπραγματεύσεις με μία ομάδα που θέλει να πουλήσει.

Στη Λουντογκόρετς αντιμετωπίζουν τον 25χρονο Σέρβο χαφ περισσότερο ως επένδυση που βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο για να αποφέρει το μέγιστο δυνατό κέρδος, παρά ως έναν ποδοσφαιριστή που απλώς μπορεί να παραχωρηθεί.

Και κάπως έτσι εξηγείται γιατί η πρόταση του Ολυμπιακού που φέρεται να αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ, δεν έγινε άμεσα αποδεκτή.

Στο κλαμπ της Βουλγαρίας έχουν τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πήχη των απαιτήσεών τους, θεωρώντας ότι ο Στάνιτς μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις ακριβότερες πωλήσεις της σύγχρονης ιστορίας τους.

Άλλωστε μιλάμε για έναν παίκτη που έρχεται από χρονιά με 16 γκολ και 13 ασίστ, ενώ κατάφερε να ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή σεζόν ως πρώτος σκόρερ του Europa League με επτά τέρματα.

Στο Ράζγκραντ έχουν μάθει να κάνουν... χρυσές δουλειές.

Η πώληση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Ιγκόρ Τιάγκο στην Κλαμπ Μπριζ έναντι 11 εκατ. ευρώ το 2023, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα transfer deals στην ιστορία του συλλόγου.

Κι εδώ βρίσκεται το...ζουμί της υπόθεσης.

Στη βουλγαρική ομάδα εκτιμούν πως ο Στάνιτς μπορεί να πλησιάσει στα επίπεδα της πώλησης του Τιάγκο για αυτό και επιμένουν να οριοθετούν ως αφετηρία των συζητήσεων το ποσό των 10 εκατ. ευρώ. Κι όποιος...αντέξει.