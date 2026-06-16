«Κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Ετιέν Καμαρά!»

Οι Βέλγοι υποστηρίζουν ότι ο Ετιέν Καμαρά κλείνει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πράγματι βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας πολύ κομβικής μεταγραφής!

Τον κυνηγά καιρό, τον είχε κυκλώσει καιρό, τον πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις και όλα δείχνουν πως είναι πολύ κοντά στην… δικαίωση.

Οι Βέλγοι υποστηρίζουν ότι ο Ετιέν Καμαρά είναι έτοιμος να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό με ένα ποσό κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ και η αλήθεια είναι ότι ο 23χρονος Γάλλος κεντρικός μέσος της Σαρλερουά είναι πιο κοντά από ποτέ στην μεταγραφή του στο τριφύλλι!

Étienne Camara va quitter Charleroi pour rejoindre le Panathinaikos. Accord sur un un transfert d’environ 5 millions d’euros. Contrat de 4 ans. #mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) June 16, 2026

Οι πράσινοι τις τελευταίες ημέρες έχουν εντείνει το πρέσινγκ προς τον βελγικό σύλλογο, αλλά και τον παίκτη, με τον οποίο πλέον υπάρχει καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο τεσσάρων ετών!

Ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος γεννήθηκε στην Γαλλία, αλλά έχει ρίζες από την Γουινέα την τελευταία διετία είναι βασικό γρανάζι της Σαρλερουά και ήταν ένας παίκτης που είχε εντοπιστεί από τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Ιανουάριο, όταν οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν φτάσει σε αίσιο τέλος.

Οι πράσινοι που πιστεύουν πάρα πολύ στον παίκτη επέστρεψαν δριμύτεροι, έδειξαν με κάθε τρόπο πόσο πολύ τον θέλουν και φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και να αποκτήσουν τον πανύψηλο (1,91) και ταχυδυναμικό μέσο που κουμπώνει άριστα στο στιλ παιχνιδιού που θέλει να επιβάλλει ο Γιάκουμ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό.