Τέλος ο Πούσιτς από την Αλ Τζαζίρα, συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ

Την ώρα που αναμένεται το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ένα από τα ονόματα που μπαίνουν στο κάδρο της επόμενης ημέρας.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να αποτελέσει εντός της ημέρας και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ μετά από επτά χρόνια συμπόρευσης.

Η ανακοίνωση θα είναι ο επίλογος ενός προαναγγελθέντος γεγονότος, με τους ανθρώπους του Δικεφάλου να είναι σε επαφές με υποψήφιους προπονητές. Ένα από τα επικρατέστερα ονόματα είναι αυτό του Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος το περασμένο μόλις Σάββατο (13/6) αποδεσμεύθηκε από την Αλ Τζαζίρα.

Οι επιτελείς του Δικεφάλου έκαναν παράλληλα έρευνα και στην Ιβηρική χερσόνησο, έχοντας κάνει επαφές και εκεί με προπονητές αλλά στην παρούσα φάση «παίζει» δυνατά το όνομα του Πούσιτς.

Ο 54χρονος προπονητής γεννήθηκε στο Μόσταρ, όμως μεγάλωσε στην Ολλανδία, αποκτώντας και την υπηκοότητα της χώρας της Τουλίπας.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ως βοηθός στην Ίντερ Μπακού αλλά και στις Μπρέντα-Τβέντε, ενώ στην τελευταία έκανε το πρώτο του «βήμα» σαν πρώτος προπονητής.

Σε 42 παιχνίδια της Τβέντε κάθισε στον πάγκο της ο Πούσιτς τη σεζόν 2018/19, πριν βρεθεί στην ΑΖ Άλκμααρ για δύο σεζόν ως βοηθός του Άρνε Σλοτ.

Τρεις ακόμα σεζόν μεταξύ 2021 και 2023 ως assisant coach στην Φέγενορντ και η μεγάλη απόφαση. Πρώτος προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία τον ανακοίνωσε στις 24 Οκτωβρίου του 2023, κατακτώντας δύο κύπελλα και ένα πρωτάθλημα με την ουκρανική ομάδα στον 1,5 χρόνο παρουσίας του.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε βρέθηκε στα ΗΑΕ προπονώντας την ομάδα της Αλ Τζαζίρα, από την οποία έμεινε ελεύθερος πριν από λίγα 24ωρα.