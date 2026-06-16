Πρώτο φαβορί για κατάκτηση η Γαλλία, πρεμιέρα και για την παραγωγική Νορβηγία

Τα μισά από τα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί ως τώρα στο Μουντιάλ έληξαν ισόπαλα. Στα δύο ματς που ακολουθούν εμπλέκονται η φιναλίστ της περασμένης διοργάνωσης, Γαλλία, και η ομάδα με την παραγωγικότερη επίθεση στα προκριματικά, Νορβηγία, οι οποίες αντιμετωπίζουν Σενεγάλη και Ιράν αντίστοιχα.

Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2002 η Σενεγάλη έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 1-0 της Γαλλίας, στη μοναδική έως τώρα κόντρα τους.

Με 5 παίκτες της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, 2 της νταμπλούχου Γερμανίας, Μπάγερν, από έναν των πρωταθλητριών στις χώρες τους, Ίντερ, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, και πολλούς ακόμη αναγνωρίσιμους παίκτες, η Γαλλία προσφέρεται μαζί με την Ισπανία ως το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στα φιλικά του Ιουνίου έχασε 2-1 από την Ακτή Ελεφαντοστού και νίκησε 3-1 τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Σενεγάλη δίνει το παρών στο Μουντιάλ για τρίτη διαδοχική διοργάνωση, κάτι που δεν έχει καταφέρει καμία άλλη αφρικανική ομάδα. Εκείνο το ματς με τη Γαλλία στο τουρνουά του 2002 είναι το μοναδικό παιχνίδι της που κράτησε απαραβίαστη την εστία της, έχοντας δώσει 10 ματς έκτοτε. Διαθέτει από την πλευρά της παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπάγερν, ενώ συνολικά 8 ποδοσφαιριστές της αγωνίζονται στη Γαλλία. Με το G/G να έχει εμφανιστεί και στα 5 τελευταία παιχνίδια της ομάδας του Ντεσάν, το εκατέρωθεν σκοράρισμα σε συνδυασμό με τη νίκη της οδηγούν σε ένα καλοπληρωμένο combo στοίχημα.

Μετά από την πορεία του στο περασμένο Μουντιάλ με την Αυστραλία, την οποία οδήγησε στους «16» και απείλησε με αποκλεισμό τη μετέπειτα κάτοχο Αργεντινή, ο Γκρέιαμ Άρνολντ βρίσκεται ξανά στο τουρνουά, από τον πάγκο αυτήν τη φορά του Ιράκ. Η ομάδα του 62χρονου Αυστραλού προπονητή άφησε έξω μεταξύ άλλων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Βολιβία, για να δώσει έτσι το παρών για δεύτερη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την πρώτη να είναι πριν από 40 χρόνια. Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ στα 25 του να αποτελεί ήδη τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική Νορβηγίας με 55 γκολ, η ομάδα του 58χρονου Στόλε Σολμπάκεν, ο οποίος βρίσκεται για έκτο χρόνο στο πόστο του, ήταν εντυπωσιακή στα προκριματικά και αποτελεί ένα υπολογίσιμο σύνολο στην τρέχουσα διοργάνωση.

Η Νορβηγία βρήκε δίχτυα στα 18/19 τελευταία παιχνίδια της. Με τους Χάαλαντ και Σόρλοτ (Ατλέτικο Μαδρίτης) στην επίθεση, έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στο Ιράκ, ακόμη και αν δεχτεί γκολ, όπως συνέβη στους 6/7 πιο πρόσφατους αγώνες της.

116. ΓΑΛΛΙΑ - ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1&G 3,35

117. ΙΡΑΚ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2&G 3,10