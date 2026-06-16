Στα Μέγαρα ο Χαϊδεμένος (pic)

Ο Ηλίας Χαϊδεμένος θα συνεχίσει την καριέρα του στα Μέγαρα για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μια μεταγραφή με παρόν και πολύ μέλλον.



Τα Μέγαρα ΟΝΕΧ ΒC ανακοινώνουν τη συμφωνία τους με τον πρωταθλητή Ελλάδος Ηλία Χαϊδεμένο για τα επόμενα δύο χρόνια!



Ο Ηλίας είναι γεννημένος στις 7 Μαϊου του 2008, έχει ύψος 1,90 και αγωνίζεται στη θέση του point guard!



Την περσινή σεζόν στέφθηκε πρωταθλητής εφήβων με τον Ολυμπιακό, και αναδείχθηκε και MVP του Πανελληνίου Πρωταθλήματος έχοντας 18,2 πόντους και 5,5 ριμπάουντ.



Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση Rising Stars και στο Euroleague Next Gen.



Παράλληλα με την Εθνική U17 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, αλλά και πρώτος στις ασίστ, δείχνοντας τόσο το εκτελεστικό όσο και το δημιουργικό του ταλέντο.



Καλωσορίζουμε τον Ηλία στα Μέγαρα και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!



We, The Lunatics!».