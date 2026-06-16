Ο Νίκο Παζ ενημέρωσε την Ρεάλ Μαδρίτης ότι θέλει να συνεχίσει στην Κόμο

Ο Νίκο Παζ ενημέρωσε τους ανθρώπους της Ρεάλ ότι προτιμά να παραμείνει για ακόμη μία χρονιά στην Κόμο, απορρίπτοντας την πρόταση της ισπανικής ομάδας.

Ο 22χρονος-γεννημένος στην Τενερίφη, διεθνής με την Αργεντινή επιθετικός μέσος, Νίκο Παζ, ενημέρωσε την Ρεαλ Μαδρίτης, ότι προτιμά να συνεχίσει για άλλη μια σεζόν με τη Κόμο, υπό τον Σεσκ Φάμπρεγας, ειδικά επειδή πρόκειται να αγωνιστεί στο Champions League, παρά να ενσωματωθεί στους Μαδριλένους, όπως φαινόταν.

Ο παίκτης-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS»- και οι αξιωματούχοι του συλλόγου μίλησαν πριν από εβδομάδες, πριν την άφιξη του Μουρίνιο, για την πιθανότητα επιστροφής του. Τώρα, όλα έχουν αλλάξει και και τα δύο μέρη κατάλαβαν ότι μια αλλαγή στο αρχικό σχέδιο ήταν η καλύτερη. Ο Μουρίνιο δεν μπόρεσε επίσης να εγγυηθεί τον χρόνο παιχνιδιού που αναζητά και επιθυμεί, επομένως η απόφαση είναι πλέον οριστική.

Η προθεσμία για την άσκηση της επιλογής επαναγοράς είναι η 30ή Ιουνίου, αλλά η απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μια τελευταία επιλογή να υπογράψει ξανά τον παίκτη μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027, στην προκειμένη περίπτωση για 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνεχιζόμενη παρουσία του Νίκο Παζ στην Κόμο δεν αλλάζει καθόλου την κατάστασή του, καθώς το μέλλον του εξακολουθεί να εξαρτάται από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027. Εάν οποιοσδήποτε άλλος σύλλογος θέλει να τον αποκτήσει, απαιτείται η έγκριση της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα λάβει το μισό του ποσού της μεταγραφής.