Το εντυπωσιακό μετάλλιο από το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησε η ΑΕΚ το 1931 (pic)

Ο διευθυντής του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ Γεράσιμος Γασπαρινάτος ανήρτησε στα social media το εντυπωσιακό μετάλλιο από το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησε η ΑΕΚ το 1931.

Πρόκειται για το Κύπελλο Ελλάδας, που κατέκτησε η ΑΕΚ τον Νοέμβριο του 1931, νικώντας τον Άρη με 5-3.

Τόσο η Κούπα λοιπόν όσο και το μετάλλιο είναι κειμήλια του συλλόγου που εκτίθεται στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεράσιμου Γασπαρινάτου:

Οκ, το τελευταίο τρόπαιο της ΑΕΚ ακόμη έχει δρόμο να διανύσει μέχρι να φτάσει στον τελικό του προορισμό.

Μέχρι όμως να μας έρθει το τελευταίο, γιατί δεν έρχεστε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ για να θαυμάσετε… το πρώτο;

Αναφέρομαι στο Κύπελλο Ελλάδας, που κατέκτησε η ΑΕΚ τον Νοέμβριο του 1931, νικώντας τον μεγάλο Άρη της εποχής με 5-3. Που ήταν μάλιστα και το πρώτο κύπελλο Ελλάδας που διοργανώθηκε από την ΕΠΟ.

Και εκτός από το τρόπαιο ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει αυτό το πραγματικά υπέροχο μετάλλιο, που απονεμήθηκε στους ποδοσφαιριστές της κυπελλούχου.

Τις επόμενες μέρες να έχετε το νου σας, το μουσείο ανανεώνεται, εμπλουτίζεται και αξίζει να το επισκεφθείτε όλοι, ακόμη και όσοι έχουν ξανάρθει. Stay tuned!