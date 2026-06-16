Επαγγελματισμός – Πολυτέλεια: Άλεκ Πίτερς!

Άλεκ Πίτερς: Επαγγελματίας –Πολυτέλεια. Δυο λέξεις που μπορούν να μπουν δίπλα στο όνομα του Αμερικανού ψηλού που ήρθε στον Ολυμπιακό ως Άλεκ και φεύγει ως Αλέκος…

Ήταν ευρέως γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Άλεκ Πίτερς θα αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά το τέλος της σεζόν. Ο «ερυθρόλευκος» οργανισμός, αλλά και οι οπαδοί από πλευράς τους έκαναν ότι είναι δυνατόν για να κρατήσουν τον Άλεκ Πίτερς στο λιμάνι. Ωστόσο και οι δυο πλευρές γνώριζαν πως θα ήταν καλύτερο να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Πολλές λέξεις μπορούν μπουν δίπλα στο όνομα του πρώην – πλέον – παίκτη του Ολυμπιακού. Επαγγελματίας, αφοσίωση, σκληρή δουλειά, πολυτέλεια, είναι μερικές που χαρακτηρίζουν τον Πίτερς. Αρκετές για να τον κάνουν αγαπητό για τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» που ξέρει να αναγνωρίζει ανθρώπους που δίνουν ότι έχουν για τον σύλλογο που αγωνίζονται.

Αρκετοί θα πουν ότι ο Πίτερς μπορεί να αδικήθηκε ορισμένες φορές. Ακόμα και τότε ο Αμερικανός ήταν εκεί για την ομάδα. Η έλευση του το 2022 σίγουρα δεν έκανε τον κόσμο του Ολυμπιακού να αναφωνήσει «ουάου». Η σταδιοδρομία του στην Euroleague σε ΤΣΣΚΑ, Εφές και Μπασκόνια είχε δημιουργήσει την εντύπωση πως ο Ολυμπιακός έπαιρνε έναν πολύ καλό ρολίστα. Λάθος εκτίμηση…

Ο Πίτερς έχει εκπληκτικά προσόντα. Μπορεί να παίξει και σαν ρολίστας, αλλά και σαν σταρ μιας ομάδας που δεν εξαρτιόταν από τον ίδιο. Το παράδειγμα είναι η σεζόν 22-23 που ο Αμερικανός είχε πρωτοέρθει στον Ολυμπιακό. Εκείνη την χρονιά ο 31χρονος βρήκε μπροστά τον Σάσα Βεζένκοφ, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να κάνει μια από τις καλύτερες χρονιές στην καριέρα του, γεγονός που άφησε τον Πίτερς στην second unit. Η απάντηση για το τι παίκτης είναι ήρθε την επόμενη χρονιά.

Την σεζόν 2023-24 που ο Βεζένκοφ μετακόμισε στο Σακραμέντο ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Πίτερς. Από ρολίστας έγινε βασικός και αναντικατάστατος. Το ρόστερ εκείνης της σεζόν ήταν δεδομένα πιο αποδυναμωμένο από της προηγούμενης, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να φτάσουν στο Final-4 του Βερολίνου, με τον Πίτερς να κάνει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του.

Έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια βασικός, μέτρησε 13.1 πόντους μέσο όρο σουτάροντας με το εξωπραγματικό 53.5% από το τρίποντο (76/142τρ.). Στον ημιτελικό του F4 με την Ρεάλ ο Πίτερς πάλευε μόνος του να κρατήσει τον Ολυμπιακό στο ματς (23π. 3/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπαουντ), με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν τελικά την ήττα από μια καλύτερη ομάδα. Αυτή η χρονιά έδειξε πως τελικά ο Αμερικανός να μην είναι ρολίστας.

Οι επόμενες δυο σεζόν μέχρι και σήμερα του έφεραν ξανά μπροστά τον Βεζένκοφ. Για τον ίδιο δεν είχε αλλάξει τίποτα. Κάτι που συνεχώς έλεγε και στις δηλώσεις του, όσον αφορά την ύπαρξη του με τον φετινό MVP της Euroleague. Τα νούμερα του, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσαν. Σε 16’ συμμετοχής 7.6π. ωστόσο αυτό που παρέμενε το ίδιο ήταν η ευστοχία του από το τρίποντο (52/9%) και η αφοσίωση του στην ομάδα είτε ως βασικός είτε ως ρολίστας.

Η αξία του ως παίκτη φάνηκε στο φετινό Final-4. Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κορυφή μετά από 13 χρόνια, ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP, ωστόσο ο Άλεκ Πίτερς θα μπορούσε να έχει αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης. 16.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο στα δυο ματς με Φενέρ και Ρεάλ και μερικά φαρμακερά - καθοριστικά σουτ που σήκωσαν το Telekom Center στον αέρα.

Η παρουσία του στο Final-4 έκανε τον κόσμο του Ολυμπιακού να σηκωθεί στον… αέρα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της GBL. Πρωτοφανής αποθέωση που λίγοι παίκτες έχουν γνωρίσει στον Πειραιά και… παρακαλετά για την παραμονή του. Ωστόσο ο Πίτερς είχε πάρει την απόφαση του.

Το συγκινητικό video του Ολυμπιακού και οι δηλώσεις του Αμερικανού φανερώνουν τι χαρακτήρας ήταν. Ατάκες που συγκίνησαν τον κόσμο των «ερυθρολεύκων». «Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή» - «Επιτρέποντας μου να είμαι μέρος σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μου», ήταν μερικά από τα λόγια του που τον έκαναν περισσότερο αγαπητό – πλέον – στους φιλάθλους της ομάδας.

Υπόδειγμα Αθλητή και επαγγελματία. Ήρθε ως Άλεκ και φεύγει ως Αλέκος. Ήρθε ως απλός παίκτης και φεύγει ως Ολυμπιακός….