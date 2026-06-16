Επίσημο: Συνεχίζει στην Μπαχτσεσεχίρ ο Φλιν (pic)

Η Μπαχτσεσεχίρ ανακοίνωσε πως ο Μαλακάι Φλιν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της και τη σεζόν 2026-27.

Ο Αμερικανός είναι από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας και ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο Eurocup, κερδίζοντας και μία θέση στην All-Eurocup First Team.

💪🏻Malachi Flynn İle Yola Devam!



🏀2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan ve gösterdiği performansla BKT EuroCup’ta yılın en iyi beşine seçilen oyuncumuz Malachi Flynn, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek.



🫡Birlikte nice başarılara!… pic.twitter.com/8F7LcvAacT