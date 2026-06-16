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Επίσημο: Συνεχίζει στην Μπαχτσεσεχίρ ο Φλιν (pic)

Μπάσκετ
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Ο Μαλακάι Φλιν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαχτσεσεχίρ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Η Μπαχτσεσεχίρ ανακοίνωσε πως ο Μαλακάι Φλιν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της και τη σεζόν 2026-27.

Ο Αμερικανός είναι από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας και ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο Eurocup, κερδίζοντας και μία θέση στην All-Eurocup First Team.

Επίσημο: Συνεχίζει στην Μπαχτσεσεχίρ ο Φλιν (pic)