Το πρώτο… φλερτ της Σασουόλο με τον Καλάμπρια

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 29χρονο δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού και την ιταλική ομάδα.

Κάποιες μεταγραφικές ιστορίες δεν ξεκινούν όταν εμφανίζεται το πρώτο δημοσίευμα, αλλά πολύ νωρίτερα.

Και στην περίπτωση του Ντάβιντε Καλάμπρια με τη Σασουόλο, φαίνεται πως υπάρχει ένα μικρό ιστορικό που αποκτά ξανά ενδιαφέρον.

Τα τελευταία 24ωρα ιταλικά δημοσιεύματα εμφανίζουν την Σασούολο να εξετάζει τρεις περιπτώσεις για το δεξί άκρο της άμυνας, με το όνομα του Ιταλού μπακ του Παναθηναϊκού να βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές του αθλητικού διευθυντή, Φραντσέσκο Παλμιέρι (φωτ.).

To όνομα του Καλάμπρια είχε απασχολήσει για πρώτη φορά τον ιταλικό σύλλογο το καλοκαίρι του 2025, όταν ο ποδοσφαιριστής είχε μείνει ελεύθερος από τους «ροσονέρι» και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τότε η Σασουόλο είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του ως πιθανή λύση για τη δεξιά πλευρά της άμυνας, χωρίς όμως η υπόθεση να προχωρήσει.

Ο Καλάμπρια επέλεξε τελικά τον Παναθηναϊκό, χωρίς ωστόσο στη Σασούλο να κάνουν οριστικό delete το όνομά του.

Ένα ακόμη στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον άνθρωπο που σήμερα «τρέχει» τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Σασουόλο.

Ο Φραντσέσκο Παλμιέρι βρίσκεται στη θέση του Sport Director από το καλοκαίρι του 2024, γεγονός που σημαίνει πως η τωρινή αξιολόγηση του Καλάμπρια συνδέεται περισσότερο με τις δικές του εισηγήσεις και λιγότερο με ένα scouting report του συλλόγου.

Κάπως έτσι εξηγείται και η επανεμφάνιση του ονόματος του Ιταλού μπακ στο μεταγραφικό κάδρο της Σασουόλο.

Όχι ως μια υπόθεση που «τρέχει» εδώ και χρόνια, αλλά ως μια περίπτωση που είχε απασχολήσει όταν βγήκε στην αγορά και φαίνεται πως εξακολουθεί να βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων του ιταλικού συλλόγου.