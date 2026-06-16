Όταν ο Ριμπάλτα έλεγε για τον Ουναΐ: «Πολύ καλή μεταγραφή για εμάς» (vid)

Τι είναι αυτό που συνδέει τον Sport Director της ΑΕΚ με τον διεθνή Μαροκινό μεσοεπιθετικό κι άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού; Το SDNA κάνει rewind στο χρόνο…

Στην ΑΕΚ διέψευσαν τo δημοσίευμα που εμφάνισε την Ένωση να εξετάζει την περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δεν γνωρίζει άριστα τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό κι άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκό. Το αντίθετο μάλιστα.

Ο σημερινός Sport Director της ΑΕΚ δεν ήταν απλώς ένας παράγοντας που συνυπήρξε με τον Ουναΐ στη Μαρσέιγ.

Ήταν ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν ενεργά στην απόφαση του γαλλικού συλλόγου να επενδύσει στον ποδοσφαιριστή μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Μάλιστα, όταν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ουναϊ από την Ανζέ στη Μαρσέιγ τον Ιανουάριο του 2023 (διακρίνεται στην φωτογραφία με τον τότε πρόεδρο του γαλλικού κλαμπ, Πάμπλο Λονγκόρια), ο Ριμπάλτα είχε μιλήσει δημόσια για τον Μαροκινό χαφ, χαρακτηρίζοντας την απόκτησή του ως «μια πολύ καλή μεταγραφή για εμάς».

Συγχρόνως, είχε αποκαλύψει πως οι Μαρσεγέζοι παρακολουθούσαν τον παίκτη πριν ακόμη ανέβει η αξία του στο Μουντιάλ του Κατάρ παραδεχόμενος παράλληλα πως υπήρχε ανησυχία μήπως κάποιος μεγαλύτερος ευρωπαϊκός σύλλογος προλάβει να τον αποκτήσει.

Οι δυο τους συνυπήρξαν στη Μαρσέιγ για περίπου εννέα μήνες, μέχρι την αποχώρηση του Ριμπάλτα από τον γαλλικό σύλλογο το φθινόπωρο του 2023.

Γι' αυτό και ανεξάρτητα από τη διάψευση της ΑΕΚ, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ο Καταλανός όχι μόνο γνωρίζει σε βάθος, αλλά είχε φροντίσει να τον αποκτήσει η Μαρσέιγ σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές της γαλλικής αγοράς εκείνης της περιόδου.