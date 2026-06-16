Τι «παίζεται» με Μπράξτον Κι και Ολυμπιακό, ποιες ομάδες τον τσεκάρουν ζωηρά!

Στη χθεσινή «Magic Euroleague» αναλύθηκε το στάτους του υπερπολύτιμου Αμερικάνου φόργουορντ της Βαλένθια.

Στην αρχή, που ήρθε ο Μπράξτον Κι στην Ευρώπη και στην Βαλένθια (φέτος, μεσούσης της σεζόν), δεν γέμιζε σε πολλούς το μάτι. Πήγε στην Ισπανία, έχοντας στις βαλίτσες του κάποιες συμμετοχές στο ΝΒΑ και πολύ περισσότερες στο θυγατρικό πρωτάθλημα αυτού. Εφερε μαζί του επίσης και τον τίτλο του καλύτερου αμυντικού της G-League το 2025.

Οσο πέρναγε, όμως,, ο καιρός, ο πολυδιάστατος Κι άρχισε να «κερδίζει» τον κόσμο. Η τεχνική του δεν θάμπωσε κανέναν, τα πολλά πράγματα, όμως, που κάνει στο παρκέ προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον. Προκάλεσαν και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ένα ενδιαφέρον, που ξεκίνησε το προηγούμενο καλοκαίρι στο σάμερ λιγκ του Λας Βέγκας. Εκεί, όπου υπήρχε τετραμελής παρουσία των πρωταθλητών Ευρώπης για να τσεκάρει παίκτες. Μάλιστα η ιστορία με τον Κι είχε προχωρήσει σημαντικά, όχι, όμως, μέχρι το τέλος.

Κατά την διάρκεια της σεζόν και αφότου ήρθε στην Βαλένθια ο Κι, ο Ολυμπιακός συνέχισε να τον παρακολουθεί. Και εξακολουθεί να τον έχει στη λίστα του για την θέση πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ μετά την φυγή του Αλεκ Πίτερς. Σαφώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στην ατζέντα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Όπως υπάρχουν κι άλλες ομάδες, που τσεκάρουν τον Κι, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή «Magic Euroleague». Η Φενέρ και η Μπαρτσελόνα είναι δύο εξ αυτών. Προς το παρόν ο Κι με την Βαλένθια παλεύουν να πάρουν το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Μετά το τέλος αυτού, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους.