Παγκόσμιο: Γαλλία και Αργεντινή μπαίνουν στη μάχη, με 1UP* στην Αυστρία και δωρεάν παιχνίδι με συνολικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η έκτη ημέρα της διοργάνωσης φέρνει στο προσκήνιο δύο από τα μεγαλύτερα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Γαλλία και η Αργεντινή κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, ενώ η Νορβηγία του Χάαλαντ και η φιλόδοξη Αυστρία ετοιμάζονται για τις δικές τους μάχες.

Και φυσικά, οι Super αποδόσεις*, τα ειδικά στοιχήματα παικτών και οι μοναδικές εμπειρίες της Superbet συνεχίζουν να συνοδεύουν κάθε στιγμή του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.

Γαλλία – Σενεγάλη: Οι "Les Bleus" ξεκινούν την αποστολή επιστροφής στην κορυφή

Η Γαλλία μπαίνει στο Παγκόσμιο ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις της διοργάνωσης και με στόχο να επιστρέψει στον τελικό μετά την παρουσία της στο Κατάρ.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν, έχοντας ήδη γράψει ιστορία σε Παγκόσμιο και κυνηγώντας νέα ρεκόρ.

Απέναντι, η Σενεγάλη διαθέτει ποιότητα, εμπειρία και αθλητικότητα, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες του ομίλου.

Με τις αγορές γκολ, τα ειδικά παικτών και τις Super αποδόσεις*, το παιχνίδι συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον από το πρώτο λεπτό.

Ιράκ – Νορβηγία: Η ώρα του Χάαλαντ

Η Νορβηγία επιστρέφει σε μεγάλη διοργάνωση με τον άνθρωπο που τραβά τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

Έρλινγκ Χάαλαντ: Ο σούπερ σταρ των Σκανδιναβών καλείται να οδηγήσει τη χώρα του σε μία πορεία που ονειρεύεται εδώ και χρόνια. Απέναντι, το Ιράκ επιστρέφει σε Παγκόσμιο μετά από 4 δεκαετίες και θέλει να αποδείξει ότι δεν βρίσκεται τυχαία στη διοργάνωση.

Αργεντινή – Αλγερία: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου

Η ώρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έφτασε. Η Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι ανοίγει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Αλγερία, με στόχο να ξεκινήσει ιδανικά την προσπάθεια υπεράσπισης του τροπαίου που κατέκτησε το 2022.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται ξανά στον: Λιονέλ Μέσι, που συνεχίζει να γράφει ιστορία και να αποτελεί το πρόσωπο της "Albiceleste". Η Αλγερία, από την άλλη, διαθέτει εμπειρία και παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε οποιονδήποτε αντίπαλο, με τον Ριγιάντ Μαχρέζ να παραμένει η πιο επικίνδυνη μονάδα της.

🔥 1UP* της Αυστρίας απέναντι στην Ιορδανία!

Τα ξημερώματα, η δράση συνεχίζεται με μία αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μάχη της πρόκρισης στον Ι’ Όμιλο.

Η Αυστρία του Ραλφ Ράνγκνικ μπαίνει στο Μουντιάλ με υψηλές φιλοδοξίες, έχοντας παρουσιάσει ένα από τα πιο οργανωμένα και επιθετικά σύνολα της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Με παίκτες όπως οι Μαρσέλ Ζάμπιτσερ, Κόνραντ Λάιμερ και Μίκαελ Γκρέγκοριτς, οι Αυστριακοί θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί την πορεία τους στη διοργάνωση.

Απέναντί τους βρίσκεται η Ιορδανία, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Παγκόσμιο και φιλοδοξεί να συνεχίσει το παραμύθι της απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Και επειδή κάθε ημέρα του Παγκόσμιο θέλει το δικό της highlight, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Αυστρίας.

👉 Αν η Αυστρία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Με τις Super αποδόσεις* και το 1UP*, η πρεμιέρα της Αυστρίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Γιατί στο Παγκόσμιο δεν αρκεί να βλέπεις μπάλα. Ήρθε η ώρα να δείξεις ότι την... ξέρεις κιόλας.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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