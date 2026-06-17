Παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Τριλίνι

Ο Ρικάρντο Τριλίνι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας χάντμπολ του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στην ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Ιταλό τεχνικό.

Η ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών ήρθε μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ Ελλάδας από τον Ολυμπιακό.

Ο Τριλίνι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας στις 5 Μαρτίου 2025 και θα παραμείνει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» και τη νέα σεζόν.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ρικάρντο Τριλίνι. Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας χάντμπολ του συλλόγου».

Η δήλωση του Ρικάρντο Τριλίνι: «Είμαι χαρούμενος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι, για άλλη μια σεζόν. Μετά από όλα όσα πετύχαμε πέρυσι, ο στόχος μας είναι να το κάνουμε ξανά! Η κατάκτηση ενός ακόμη τρεμπλ δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να το πετύχουμε. Στην Ευρώπη, θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά και η ελπίδα μας είναι να φτάσουμε μέχρι τέλους, στον τελικό».