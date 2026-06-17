Ζοτς ή... τανκς; Προφανώς!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί το 2026 «αναβιώνει» σε αθλητικό επίπεδο η ιστορική φράση, ευτυχώς δίχως να ζούμε στη χώρα συνθήκες 1974!

Ακούγεται βαρύ, ε; Φυσικά είναι βαρύ. Επίτηδες το χρησιμοποιώ. Δίχως μάλιστα να έχω υπάρξει, γνωστό είναι τούτο, ούτε Νεοδημοκράτης ούτε Καραμανλικός. Το αντίθετο!

Βεβαίως ο "πατέρας" της ιστορικής ρήσης, ο μέγιστος Μίκης Θεοδωράκης, όταν την χρησιμοποίησε (με αφορμή έναν περιορισμό εντός Αθηνών για συναυλίες) ήταν -και θα παραμείνει αιώνια- σύμβολο της Αριστεράς, των αγώνων στη χώρα, και πάνω απ΄όλα φάρος του πολιτισμού μας. Αλλά θεωρούσε, τότε, την διακυβέρνηση της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή "μονόδρομο". Όπως "μονόδρομος" είναι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό σήμερα η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο του.

Γιατί λοιπόν, θα αναρωτηθεί κάποιος, ρε συ Βέργη, επιλέγεις μια εμβληματική φράση η οποία σφράγισε τη Μεταπολίτευση (εννοώ την αμέσως μετά τη Χούντα εποχή, όχι τα δεινά που ακολούθησαν ούτε τις ιδέες και τα οράματα που κάηκαν στο βωμό των φιλοδοξιών όσων καπηλεύτηκαν τις "Αξίες του Πολυτεχνείου") για να γράψεις για ένα αθλητικό θέμα, όσο σπουδαίο κι αν είναι αυτό;

Επειδή, απλούστατα, η προοπτική της επιστροφής του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, αποτελεί -σωστότερα ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΌΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ- ένα από τα ΚΟΡΥΦΑΙΑ αθλητικά ΓΕΓΟΝΟΤΑ των τελευταίων 15 ετών. Κι αν τότε, στο ανατολικό αεροδρόμιο, οι Έλληνες έστρωσαν χαλί στον Κωνσταντίνο Καραμανλή όταν γύρισε από το Παρίσι, οι Παναθηναϊκοί θα κάνουν το "Ελ. Βενιζέλος" να μοιάζει με "Λεωφόρο λατρείας" όταν ο Ζέλιμιρ θα πατήσει ξανά Αθήνα ως προπονητής του Επτάστερου.

Γιατί λοιπόν "Ζοτς ή τανκς"; Μα επειδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ προπονητής να εκφράζει περισσότερο τα "θέλω" του συλλόγου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και πάνω απ΄όλα τα "θέλω" και τις ελπίδες των εκατομμυρίων οπαδών του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι εκείνος που θα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ένα σπουδαίο ρόστερ 40 εκατ. ευρώ το οποίο φέτος "κακοποιήθηκε". Κι αν σε κάποιους ακούγεται σκληρός ο χαρακτηρισμός ρωτήστε τον Σορτς που έφυγε τρέχοντας για να ξαναβρεί τη χαρά του στη Βαλένθια. Ρωτήστε όποιον θέλετε στον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν αποτελεί μομφή για τον Εργκίν Αταμάν αλλά πραγματικότητα. Οπως τον χειροκρότησαν άπαντες όταν το 2023-24 παρέλαβε 17ο τον ΠΑΟ και τον έκανε 7στερο, έτσι λέμε -και το γράφαμε εδώ και ενάμιση χρόνο- ότι φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ΠΑΤΑΓΩΔΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ.

Γιατί "Ζοτς ή τανκς"; Γιατί είναι ο ΜΟΝΟΣ στον οποίο η Ευρωλίγκα, ο Μποντιρόγκα, οι διαιτητές, κάθε μορφής "σύστημα", μπορεί να δείξουν ΣΕΒΑΣΜΟ. Γιατί αν "κλέψεις" τον Ομπράντοβιτς θα γυρίσει το ίδιο το μπάσκετ και θα σε φτύσει δημόσια.

Γιατί "Ζοτς ή τανκς"; Γιατί είναι ο ΜΟΝΟΣ που μπορεί βάλει τέρμα στην... "επίθεση μέσω instagram". Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει στρατηγική, να σταματήσει να "φωνάζει" - "ουρλιάζει" - ποστάρει, αλλά να δουλέψει ουσιαστικά και σιωπηλά ώστε να ανατρέψει με συμμάχους όσα θεωρεί ότι τον αδικούν.

Γιατί "Ζοτς ή τανκς"; Γιατί τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αλλά και το παρκέ θα αποκτήσουν ξανά συσπείρωση και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Γιατί ο κόσμος του συλλόγου θα ξαναβρεί τη φλόγα και την προσδοκία του. Οχι επειδή του λείπουν οι τίτλοι, αλλά γιατί θέλει να ξαναζήσει τη μοναδικότητα που του πρόσφερε η παρουσία και το μπάσκετ του Ομπράντοβιτς.

Μπορώ να βρω άπειρους λόγους ακόμη. Σταματάω εδώ γιατί περιμένω να διαβάσω σε σχόλια ότι "Ο Ομπράντοβιτς είναι 66 ετών και τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ"! Πάντα υπάρχει χώρος για... χιούμορ.

