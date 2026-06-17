Γίνε εθελοντής στο Athens Open

Από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, η Αθήνα θα φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού, το Vanda Pharmaceuticals Athens Open, ένα διεθνές τουρνουά τένις κατηγορίας WTA 250, το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Olympic Tennis Center στο Stadion Sport Center.

Αν είσαι 15 ετών και άνω, έχεις την ευκαιρία να γίνεις μέρος μιας διοργάνωσης παγκόσμιου επιπέδου. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εθελοντών έχουν ανοίξει και όσοι αγαπούν τον αθλητισμό και θέλουν να ζήσουν από κοντά την εμπειρία ενός διεθνούς τουρνουά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

Ως εθελοντής, θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις τον κόσμο του επαγγελματικού τένις από τα παρασκήνια, να αποκτήσεις πολύτιμη εμπειρία στη διοργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, να συνεργαστείς με κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις και να αναπτύξεις δεξιότητες που θα σου φανούν χρήσιμες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Παράλληλα, θα γνωρίσεις νέους ανθρώπους και θα διευρύνεις το δίκτυο των επαφών σου.

Το τουρνουά προσφέρει θέσεις εθελοντών σε περισσότερα από 10 διαφορετικά τμήματα, όπως Υπηρεσίες Αθλητριών και Διαπιστεύσεων, Συντονισμός Εισιτηρίων, Λειτουργία Γηπέδων, Logistics και πολλές ακόμη ειδικότητες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να επιλέξει τον τομέα που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του.

Είτε είσαι λάτρης του τένις, είτε αναζητάς πρακτική εμπειρία σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, είτε θέλεις απλώς να συμμετάσχεις σε μια μοναδική διεθνή εμπειρία, ο εθελοντισμός στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open αποτελεί μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και μπορούν να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, athensopen.com.