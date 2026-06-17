Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ: Η ομάδα των φοιτητών που επέστρεψε στο προσκήνιο

«Σταχτοπούτα» με μικρή ευρωπαϊκή παρουσία. Η Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ επέστρεψε και μπορεί να βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ - Όλα τα σημαντικά στοιχεία των δευτεραθλητών Ρουμανίας.

Η Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος στη Ρουμανία. Είναι σύμβολο ταυτότητας, πανεπιστημιακής κουλτούρας και μιας ολόκληρης πόλης που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο και πλέον μπαίνει στον δρόμο του ΠΑΟΚ, εφόσον οι Ρουμάνοι προκριθούν επί της Ντιναμό Κιέβου.

Ιστορία και... πινέζα

Ιδρύθηκε το 1919 και κουβαλάει πάνω της έναν αιώνα ιστορίας, με έντονα σκαμπανεβάσματα, υποβιβασμούς, οικονομικές κρίσεις αλλά και εκρήξεις περηφάνιας που την κρατούν πάντα ζωντανή.

Η έδρα της, η εντυπωσιακή Cluj Arena, αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ρουμανίας, με περίπου 30.000 θέσεις και ατμόσφαιρα που μπορεί να «φουσκώσει» επικίνδυνα όταν η ομάδα βρει ρυθμό.

Η πόλη της Κλουζ-Ναπόκα θεωρείται σήμερα η πιο ανεπτυγμένη ποδοσφαιρικά περιοχή της χώρας, με τεράστια αντιπαλότητα απέναντι στη CFR Cluj, μια κόντρα που χωρίζει την πόλη στα δύο.

Το αγωνιστικό προφίλ

Αγωνιστικά, η Ουνιβερσιτάτεα δεν βασίζεται σε μεγάλα ονόματα αλλά σε δομή. Σκληρή ομάδα, πειθαρχημένη, με έμφαση στη φυσική κατάσταση και στην τακτική συνέπεια.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει σε ευρωπαϊκές θέσεις, χτίζοντας ξανά «προφίλ» στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, χωρίς όμως να φτάνει ακόμη στα επίπεδα των μεγάλων δυνάμεων της χώρας.

Στα προκριματικά της Ευρώπης, η Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ είναι από τις ομάδες που δεν πρέπει να υποτιμηθούν — όχι γιατί τρομάζουν με ποιότητα, αλλά γιατί σε τραβάνε σε ένα παιχνίδι έντασης, πίεσης και «βρώμικου» ποδοσφαίρου όπου τίποτα δεν είναι εύκολο.

Προπονητής της ομάδας είναι o 61χρονος Ιταλός Κιριστιάνο Μπεργκόντι, με ένα «πλούσιο» βιογραφικό τόσο στη Ρουμανία όσο και στην πατρίδα του, την Ιταλία. Ξεχωρίζει από το ασπρόμαυρο ρόστερ ο Γιόβο Λούκιτς, που είναι ο βασικός επιθετικός της ομάδας, ο οποίος μάλιστα πρωταγωνιστεί με την Εθνική Βοσνίας στο τωρινό Μουντιάλ.

Τροπαιοθήκη και περσινή πορεία

Μόλις ένα Κύπελλο Ρουμανίας μετράει η Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, το πολύ μακρινό 1965, ενώ έχει κατακτήσει και έξι πρωταθλήματα της δεύτερης κατηγορίας του ρουμάνικου ποδοσφαίρου.

Στα περσινά πλέι οφ πρωταθλήματος στη Ρουμανία τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Κραϊόβα, με 46 πόντους και έχει ξεκινήσει κι αυτή την προετοιμασία της από νωρίς, καθώς στις 9 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τους Ουκρανούς στην Πολωνία.