Πρώτο παιχνίδι για τα φαβορί του 11ου και 12ου ομίλου, Πορτογαλία και Αγγλία

Οι δύο τελευταίοι όμιλοι του Μουντιάλ παίρνουν ζωή σήμερα, με τα ματς Πορτογαλία - ΛΔ Κονγκό και Αγγλία - Κροατία να ανοίγουν το πρόγραμμα του 11ου και του 12ου γκρουπ αντίστοιχα. Τόσο η Πορτογαλία όσο και η Αγγλία δίνονται φαβορί για να τερματίσουν στην 1η θέση του ομίλου τους.

Η Πορτογαλία κέρδισε στη μία από τις 4 τελευταίες πρεμιέρες της σε Παγκόσμιο Κύπελλο: 0-0 με την Ακτή Ελεφαντοστού, 4-0 από τη Γερμανία, 3-3 με την Ισπανία, για να νικήσει 3-2 την Γκάνα στο προηγούμενο.

Ένατη παρουσία της Πορτογαλίας στη διοργάνωση και έβδομη διαδοχική, έχοντας ως καλύτερη πορεία αυτήν πριν από 20 χρόνια όπου ήρθε 4η. Είναι η 6η σερί παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ, έχοντας σκοράρει σε όλα τα προηγούμενα, καθιστώντας τον μοναδικό που έχει καταφέρει ήδη να βρει δίχτυα σε 5 Παγκόσμια Κύπελλα. Η ΛΔ Κονγκό μετείχε το 1974 στο τουρνουά ως Ζαΐρ και κατέλαβε την τελευταία θέση, με τρεις ήττες και 0-14 γκολ. Τότε όλοι οι παίκτες της αγωνίζονταν στο εγχώριο πρωτάθλημα, τώρα κανένας της αποστολής δεν παίζει εκεί, με τρεις από αυτούς να αποτελούν μέλη ελληνικών ομάδων, ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου και οι Μπατουμπινσικά, Κακουτά της ΑΕΛ. Καθοδηγείται εδώ και μια τετραετία από τον 49χρονο Γάλλο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ. Η αφρικανική ομάδα βρήκε δίχτυα στους 16/18 τελευταίους αγώνες της και δεν αποκλείεται να φτάσει σήμερα στο παρθενικό της γκολ, συμβάλλοντας στο σκορ.

Όγδοη διαδοχική παρουσία σε Μουντιάλ για την Αγγλία, η οποία υπό την καθοδήγηση του 52χρονου Τόμας Τούχελ φιλοδοξεί να πάρει το τρόπαιο για 2η φορά στην ιστορία της. Ηττήθηκε μόνο σε 1/10 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, με 1-0 από την Ιαπωνία. Τέσσερις παίκτες της πρωταθλήτριας Άρσεναλ, ισάριθμοι της 2ης Μάντσεστερ Σίτι και φυσικά οι Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα) και Κέιν (Μπάγερν) βρίσκονται μεταξύ άλλων στην αποστολή του Γερμανού προπονητή. Ο αμυντικός της Νιούκαστλ Λιβραμέντο τραυματίστηκε και τη θέση του πήρε ο μπακ της Τσέλσι, Τσαλόμπα. Με τον 40χρονο Μόντριτς να μετέχει στο 5ο του Μουντιάλ, η Κροατία έχει έρθει μία φορά 2η και δύο 3η στις έξι παρουσίες της στη διοργάνωση, μένοντας στις υπόλοιπες στη φάση των ομίλων. Τις δύο φορές που έφτασε στα ημιτελικά είχε στον πάγκο τον Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος συνεχίζει στο πόστο του. Χωρίς νίκη στα 6 τελευταία με την Αγγλία (4 ήττες).

Παίκτες με εμπειρία και ποιότητα στις δύο ομάδες, ικανές να βρουν δίχτυα, με την κατά έναν χρόνο νεότερη Αγγλία (μέσος όρος ηλικίας) να αποτελεί ένα ταλαντούχο σύνολο. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ συνθέτουν ένα combo που καλύπτει πολλά ενδεχόμενα στην ευρωπαϊκή αυτή μονομαχία.

174. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ 1&G 3,40

121. ΑΓΓΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ 1Χ&G 2,37

